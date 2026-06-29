Paro docente. Martes sin clases en las escuelas bonaerenses

El frente gremial docente de la provincia de Buenos Aires anunció de manera conjunta un paro total de actividades para este martes 30 de junio. La medida de fuerza, ratificada por los principales sindicatos del sector, afectará el normal dictado de clases en las escuelas públicas y técnicas de todo el territorio bonaerense en reclamo de una recomposición salarial urgente y mayor seguridad en los establecimientos educativos.

A través de un duro documento firmado por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, la dirigencia gremial denunció que la decisión se toma en un marco de «enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires por parte de la Nación, sumado a un ajuste brutal en la educación pública».

Los 6 puntos clave detrás del paro docente

Los sindicatos fundamentaron la huelga en base a un listado de demandas estructurales que, según afirman, no han recibido las respuestas correspondientes por parte de las autoridades:

Ola de violencia en las escuelas: Ante los reiterados hechos de agresión, exigen la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención y Erradicación, la aplicación de penalidades y la realización de Jornadas Institucionales. Reclaman que el Estado garantice la integridad de docentes y alumnos. Urgencia paritaria y restitución del FONID: Demandan una propuesta de aumento salarial que frene la pérdida del poder adquisitivo. El reclamo apunta tanto a la Casa Rosada (por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente) como al Gobierno provincial, a quien le exigen la convocatoria inmediata a paritarias. Sobrecarga laboral y defensa del empleo: Denuncian un exceso de tareas y exigen el respeto a la jornada laboral y el derecho a la desconexión. Asimismo, ante la baja de la natalidad, exigieron la derogación de las Resoluciones 3367 y 333 bajo la premisa de «ningún docente sin trabajo». Desfinanciamiento en las Escuelas Técnicas: Reclaman al Gobierno nacional que restituya el artículo del presupuesto destinado al sostenimiento de la Escuela Técnico Profesional. Preocupación previsional por el IPS: Manifestaron el rechazo a los intentos del Ejecutivo nacional de modificar el régimen jubilatorio, lo que impactaría negativamente en el Instituto de Previsión Social (IPS). Deficiencias en el IOMA: Exigen que la obra social del Estado provincial garantice coberturas y prestaciones médicas adecuadas y oportunas para los trabajadores de la educación.