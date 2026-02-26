Paro del 27 de febrero: qué gremios se van a movilizar

Este viernes 27 de febrero distintos gremios realizarán un paro nacional en rechazo a la reforma laboral que impulsa el oficialismo. La medida fue convocada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio que reúne a sindicatos del transporte, estatales y movimientos sociales. La fecha elegida coincide con el tratamiento del proyecto en el Senado.

La decisión se tomó el 23 de febrero, durante una reunión celebrada desde las 18 en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE). Además del cese de actividades, la convocatoria contempla una movilización al Congreso. La concentración comenzará a las 10 en la intersección de Avenida de Mayo y Salta, en el microcentro porteño. Bajo la consigna “En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”, cada sindicato definirá la modalidad de adhesión.

El posicionamiento del FreSU marca diferencias con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT). La semana pasada, la central obrera llevó adelante un paro general contra la administración de Javier Milei —el cuarto desde el inicio de su gestión— aunque sin movilización. En esa jornada, gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos vinculados a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) participaron de una protesta sobre la Avenida de Mayo.

“Vamos a exigirle a la CGT un paro de 36 horas con movilización”, sostuvo Abel Furlán, titular de la UOM, durante el acto.

En las últimas horas, ATE confirmó su adhesión al paro y a la marcha. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, afirmó que el objetivo es frenar una ley que, según señaló, profundiza la precarización laboral. También confirmaron su participación la CTA y la CTA Autónoma, así como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso. En el caso de la UOM, convocó a movilizar, aunque sin cese total de actividades.