Paritarias en suspenso: Docentes y estatales rechazaron el aumento ofrecido por la Provincia

Los gremios docentes y estatales rechazaron la oferta salarial del 2% presentada por la Provincia y detallaron una serie de reclamos que exceden el porcentaje de aumento. Exigen una recomposición que no quede por debajo de la inflación y la reapertura urgente de las paritarias.

Tras la reunión mantenida el jueves con el gobierno bonaerense, los sindicatos dejaron en claro que la propuesta oficial resulta insuficiente para afrontar la pérdida del poder adquisitivo acumulada. Tanto docentes como estatales coincidieron en que el incremento ofrecido no responde a la situación económica actual.

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SADOP, Suteba y Udocba, reclamaron la inmediata convocatoria a una nueva reunión paritaria que permita avanzar hacia un aumento salarial «genuino», capaz de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores de la educación.

Los docentes plantearon, además, la necesidad de discutir mecanismos que permitan compensar progresivamente los puntos perdidos frente a la inflación durante 2025, eje central del reclamo que llevaron al encuentro con las autoridades provinciales.

Si bien aún no hay una fecha establecida para un nuevo encuentro, lo cierto es que el tiempo corre porque el cierre de la liquidación de los sueldos comienza alrededor del día 15 y el Gobierno necesita cerrar un acuerdo para que las clases comiencen en tiempo y forma el 2 de marzo.

Fuente: 0221.com.ar