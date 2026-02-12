Pago de patentes: desde marzo el impuesto será mensual

La Provincia de Buenos Aires implementará el pago mensual de patentes a partir de marzo de 2026, en reemplazo del esquema bimestral vigente hasta ahora. La medida fue oficializada por ARBA y alcanza a los vehículos radicados en territorio bonaerense.
Qué cambia con el nuevo pago de patentes:
- Se pagará todos los meses entre marzo y diciembre.
- El total anual será el mismo que el previsto originalmente.
- Afecta a los propietarios de vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires.
- Las boletas estarán disponibles en los canales digitales habituales de ARBA.
Según explicaron desde el organismo, el objetivo es facilitar la organización de los gastos y evitar que los contribuyentes deban afrontar montos más altos cada dos meses. Con cuotas más chicas y frecuentes, el impacto mensual será menor aunque el total anual no se modifique.
De esta manera, quienes tengan autos registrados en territorio bonaerense deberán adaptarse a este nuevo calendario de vencimientos desde marzo, en un esquema que busca mayor previsibilidad financiera sin modificar la carga tributaria global.