    Pago de patentes: desde marzo el impuesto será mensual

    La Provincia de Buenos Aires implementará el pago mensual de patentes a partir de marzo de 2026, en reemplazo del esquema bimestral vigente hasta ahora. La medida fue oficializada por ARBA y alcanza a los vehículos radicados en territorio bonaerense.

    Qué cambia con el nuevo pago de patentes:

    • Se pagará todos los meses entre marzo y diciembre.
    • El total anual será el mismo que el previsto originalmente.
    • Afecta a los propietarios de vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires.
    • Las boletas estarán disponibles en los canales digitales habituales de ARBA.

    Según explicaron desde el organismo, el objetivo es facilitar la organización de los gastos y evitar que los contribuyentes deban afrontar montos más altos cada dos meses. Con cuotas más chicas y frecuentes, el impacto mensual será menor aunque el total anual no se modifique.

