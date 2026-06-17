PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES

Se informa que desde el Departamento Ejecutivo se ha tomado la determinación de abonar el próximo aguinaldo junto a los salarios correspondientes al mes de junio. Ambos conceptos serán acreditados el último día hábil del mes.

Desde la gestión municipal se continúa trabajando con el compromiso de sostener una administración responsable y ordenada de los recursos municipales y el acompañamiento permanente a quienes diariamente desempeñan sus tareas al servicio de la comunidad.