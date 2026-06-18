PADEL: SANTINO PROPATO SAN MARTÍN SUBCAMPEÓN EN LA CUARTA ETAPA DE LIGA ARGENTINA DE MENORES

La Secretaría de Deportes destaca el subcampeonato obtenido por Santino Propato San Martín en la cuarta fecha de la Liga Argentina de Menores de Padel, que se llevó a cabo el fin de semana en Catamarca con la organización de APA (Asociación Padel Argentino).

El florense y Facundo Guerrero (Córdoba) dejaron una muy buena imagen avanzando hasta la final de la categoría Sub 18, donde perdieron con tres sets frente a Foglia y Pucheta (pareja N°1 del certamen), luego de un trámite intenso y equilibrado, que consagró a la dupla entrerriana. A pesar de la derrota, Santino continúa siendo protagonista en el circuito nacional juvenil.

Por otro lado, Fiorella Propato San Martín y Francesca Floriani (Quines, San Luis), que venían de adjudicarse las tres primeras etapas, perdieron en la fase semifinal 6/3 y 6/3 ante las cordobesas Vilches y D’Angelo, y de esta manera no alcanzaron una final de menores por primera vez en cinco años.

Con respecto a Fiorella, debemos consignar que días pasados recibió el premio “Islas Malvinas”, distinción que otorga la Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en fechas cercanas al 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, en reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y representación de la Argentina en el ámbito internacional. Entre las autoridades que hicieron entrega del presente, estuvo su tía y diputada nacional Agustina Propato.

Continuando con la participación de nuestros representantes, Ayrton Rechuze y Teo Amui Ozcoidi (Pilar) fueron derrotados 6/4 y 7/6 en la división Sub 12; y en Sub 16, Nehuén Giacoia Puente y González (Cañuelas), no superaron la primera ronda.