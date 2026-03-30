PADEL: AYRTON RECHUZE Y SIMÓN RIVAROLA CAMPEONES DEL SELECTIVO DE MENORES

Los florenses Ayrton Rechuze y Simón Rivarola tuvieron un gran desempeño y se adjudicaron la primera fecha del Selectivo de Menores, que se disputó el último fin de semana en Lobos con la organización de la Asociación de Pádel Argentino (APA).

Ayrton y Teo Amui (Pilar) obtuvieron el título de la categoría Sub 12 “A” al derrotar en la final 6/3 y 6/4 a la pareja número uno del ranking, mientras que en Sub 14 “B”, Rechuze junto a Matías Milan (Lanús) se consagraron subcampeones. Por su parte, Simón y Bautista Sosa (Córdoba) se adjudicaron el torneo de la división Sub 16 “A”.

La Secretaría de Deportes felicita a estas jóvenes promesas por el logró obtenido, demostrando que el padel continúa creciendo en nuestra ciudad.