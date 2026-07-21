PADEL: AYRTON RECHUZE GANÓ LA SEPTIMA FECHA DEL SELECTIVO NACIONAL DE MENORES

La Secretaría de Deportes felicita a Ayrton Rechuze por adjudicarse la séptima etapa del Selectivo Nacional de Menores, reservada para la categoría Sub 12, que se desarrolló en Pilar con la organización de la Asociación de Pádel Argentino (APA).

La pareja, conformada por el florense y por Ángel Solano Alcaraz, de Pergamino, hizo un excelente torneo, quedándose con el título de manera invicta sin perder ningún set y consiguiendo los siguientes resultados: en la fase de grupo le ganaron 6/0 y 6/0 Juan Cruz Quintas (José. C. Paz) y Faustino Quintas (José C. Paz) y derrotaron 6/1 y 6/1 Lucio Quintana (Ezeiza) y Nahuel Gorosito (Ezeiza). En semifinal, vencieron 6/0 y 6/0 a Donato Maschietto (Capital Federal) y Benjamín De Vega Sánchez (San Fernando); y en la final se impusieron 6/2 y 6/2 sobre los tailandeses D. Gorbanev y N. Gorbanev que residen en Tigre.