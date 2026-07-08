Paco Calles, director del CFP N°401: «Nos tenemos que nutrir de las necesidades de la comunidad»

Entre las instituciones educativas que hay en nuestra ciudad, la del Centro de Formación Profesional N°401, quizá sea una de la menos conocidas en la comunidad y en la que se capacitan y egresan cientos de florenses en un oficio.

Su director, Julio Francisco “Paco” Calles, visitó los estudios de la radio para contar sobre la amplia oferta educativa que ofrece el Centro con más de 300 estudiantes activos durante el año y con propuestas que se adaptan a las demandas del mercado laboral de la comunidad. Paco conoce cada una asi como el funcionamiento de la institución desde hace más de 20 años, ya que comenzó como instructor y hoy es quien sucede a Fabian Civale, su anterior director. “Fabián estuvo más de 20 años en el Centro y durante todo ese tiempo yo estuve acompañándolo», afirma. Del mismo modo, destaca el clima de trabajo que caracteriza a la institución. «Se trabaja en armonía, con un buen clima y prácticamente sin conflictos. Cuando se logra eso, se forma una familia, donde cada uno tiene su responsabilidad”.

Paco explicó que la formación profesional atravesó importantes transformaciones en los últimos años. A partir de 2018, hubo cambios en el reglamento dentro del sistema educativo, «La formación profesional pasó a integrar la educación técnica y superior como una modalidad más de la educación de la provincia, con una participación mucho más integral de las personas», comentó.

Actualmente, el centro cuenta con 32 cursos y una matrícula inicial que este año alcanzó los 520 inscriptos. Si bien existe un porcentaje de deserción, la institución mantiene durante el ciclo lectivo una matrícula superior a los 300 alumnos, “muchos de ellos hacen más de un curso”, agregó. La mayoría de los estudiantes tiene entre 25 y 35 años. Algunos buscan complementar los conocimientos que ya aplican en sus trabajos, mientras que otros llegan con la intención de cambiar de actividad laboral o iniciar un emprendimiento propio.

Uno de los principales atributos de la formación profesional es su flexibilidad. «El sistema permite modificar la oferta de acuerdo con las necesidades de la comunidad«, señala el director. Existen trayectos formativos de seis meses y de un año de duración que brindan muchas herramientas para una rápida salida laboral.

Para acceder a los cursos, no siempre es necesario tener titulo secundario, algunos requieren únicamente la primaria o el ciclo básico, mientras que otros, como climatización, instalacion de equipos de aire acondicionado, sí exigen el secundario completo.

Entre las especialidades con mayor demanda señaló el curso de Auxiliar de Educación, considerado actualmente una de las opciones con mayores y más rápidas posibilidades de inserción laboral. También las capacitaciones en Electricidad e Industria de la Alimentación. En los últimos dos años también creció significativamente la matricula del curso de Plomería, comentó.

La planificación de la oferta comienza varios meses antes del inicio de cada ciclo lectivo. «En agosto ya empezamos a pensar el año siguiente, evaluando las necesidades de la comunidad, la disponibilidad de docentes y los espacios formativos», manifestó Calles. Las inscripciones permanecen abiertas hasta completar los cupos y, en las especialidades más pedidas, si se completan rápido se hace una lista de espera.

El Centro mantiene además una fuerte articulación con escuelas secundarias, programas FinEs y CENS, buscando acercar a los jóvenes de los últimos años de la secundaria a la formación profesional y facilitar su futura salida en el mundo laboral.

Las prácticas profesionalizantes representan una de las cuestiones más difíciles, “ya que se tienen que realizar prácticas en espacios reales de trabajo. Conseguir lugares para más de 300 estudiantes no es fácil, sobre todo porque las escuelas secundarias técnicas y agrarias también lo tienen que hacer y entonces estamos todos en la misma condición”, reconoce el director. La institución también participa activamente en mesas distritales junto a áreas de Producción y Educación local.

El Centro de Formación Profesional N.º 401, que este año celebra su 42 aniversario, funciona en el edificio de la Escuela Técnica, ubicado en Avellaneda 687, “nos encuentran de lunes a viernes desde las 18.30 hs. Contamos con una estructura institucional consolidada, integrada por dirección, regencia y secretaría”, expresó Calles.

«Es muy importante divulgar la oferta, conocer las actividades, tener una apertura a la comunidad», concluye Calles, convencido de que la formación profesional es una herramienta fundamental para generar oportunidades de empleo y ampliar las posibilidades laborales.

Audio entrevista