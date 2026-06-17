Pablo Díaz presenta «Aparceros», su nuevo disco junto a Jorge Barberini: “El poder escribir me salva la vida»

El próximo viernes 19 de junio, a las 20 horas, en el Salón Rojo Municipal, se realizará la presentación del nuevo disco de Pablo Solo Díaz. El payador, dibujante, profesor, escritor florense, junto a Jorge Barberini e invitados especiales compartirán temas del disco “Aparceros” junto con una proyección audiovisual.

Esta mañana, Pablo –de visita en nuestros estudios – nos adelantó algunos detalles de esa presentación que será con entrada libre y gratuita, y que cuenta con el acompañamiento de la Direccion de cultura de la municipalidad de Las Flores.

El proyecto nació a partir de la idea de realizar una propuesta diferente, “queríamos hacer algo parecido a un video clip, y como mi hijo trabaja en eso surgió grabar un viaje de Boerr a Gorchs”, contó.

La filmación recrea un viaje a caballo donde Pablo sale de Boerr y Jorge de Gorchs, encontrándose en un punto intermedio del recorrido. Durante dos jornadas de trabajo, cinco cámaras registraron el trayecto, los paisajes y las situaciones cotidianas que ofrece el campo bonaerense. El audio que acompaña las imágenes está integrado por las canciones del disco.

“Se ve la realidad, lo que uno encuentra en el camino, entre Boerr y Gorchs, o de Gorchs a Boerr”, explicó Díaz al referirse a la propuesta audiovisual, “finalmente quedó un video de 22 minutos”. Este disco, que ya fue presentado en Monte y Tandil, este viernes llegará al público florense.

El trabajo incluye cuatro canciones: Homenaje a los troperos, dedicada a quienes protagonizaron una etapa fundamental de la vida rural; otra composición dedicada a los trenes; un tercer tema en homenaje a los domadores, escrito por Díaz en la década de 1980; y Huellita de andar de noche, una obra atravesada por los recuerdos de la infancia y la evocación de los tiempos vividos.

Tras la proyección del video, los músicos ofrecerán una presentación en vivo de las canciones, con varios invitados. Entre ellos, como invitado especial Rafael “Lalo” Palavecino, cantor gaucho, ex jinete y domador, conocido en el ambiente tradicionalista. “Es un hombre de guitarreada, no de escenario”, destacó Díaz.

Pablo no dejo pasar oportunidad para valorar el talento de artistas y escritores locales como Coki Sondón o Tito Urnissa, Hugo Suárez; José Casino y Mario Cabrera, a quienes definió como referentes de la cultura popular de la región.

Finalmente, Pablo Díaz nos dejó algunos versos escritos con motivo del Día del Periodista y reflexionó sobre la importancia de la escritura en su vida: “El poder escribir me salva la vida. Es una alegría muy grande poder andar a caballo y vivir en el campo acá, en Las Flores”.