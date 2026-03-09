Otra vez: Paro docente y de auxiliares deja sin clases a miles de alumnos bonaerenses

Las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires vuelven a tener una jornada sin clases este lunes 9 de marzo debido a un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA).

En muchos casos, como en nuestra ciudad, este paro implica el atraso en el inicio del nivel secundario, y la postergación para mañana martes del festejo del UPD (último primer dia), de los alumnos de 6to y 7mo. año del nivel secundario.

La medida se inscribe en la adhesión al Paro Internacional Feminista por el Día Internacional de la Mujer (8M). A diferencia de los paros de la semana pasada, esta huelga no responde principalmente a un reclamo salarial sino a la convocatoria vinculada a la jornada de lucha feminista.

Sin embargo, el impacto será amplio en el sistema educativo bonaerense. La adhesión de los auxiliares de la educación, nucleados en ATE y responsables de tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos, suele impedir la apertura de muchas escuelas aun cuando parte del cuerpo docente no adhiera.

La medida se produce apenas días después del inicio del ciclo lectivo 2026, que ya había comenzado con interrupciones. Durante la primera semana de clases, miles de estudiantes sólo tuvieron tres jornadas en las aulas debido al paro nacional docente del lunes 3 y a una huelga convocada por SUTEBA Multicolor, sector disidente de la conducción que encabeza Roberto Baradel.

Desde esa corriente opositora al baradelismo también convocaron a un paro y movilización para el lunes, en el marco del mismo Paro Internacional Feminista. Además de adherir a la jornada del 8M, el espacio reclama contra lo que define como el “ajuste salarial” del gobierno provincial de Axel Kicillof, rechaza la reforma educativa impulsada por el gobierno de Javier Milei y cuestiona la reforma laboral que consideran “esclavista”.

Entre sus consignas, el sector disidente también incluyó reclamos contra los femicidios, travesticidios y crímenes de odio, además de exigir a la conducción nacional de CTERA y a la dirección provincial de SUTEBA la convocatoria a un plan de lucha.

No todos los gremios docentes se sumarán a la medida. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), ya anunció que no adherirá al paro.