Operativos CPR: aprehensión por caza furtiva

C.P.R. LAS FLORES informa que en el trascurso del fin de semana se realizaron distintos operativos táctico y discontinuo, donde el dia sábado en horas de la mañana al ser alertados por vecinos de paraje El Trigo, personal de ese destacamento procedió a la aprehensión de 3 sujetos oriundos de la localidad de Chacabuco los cuales se hallaban cazando con 4 perros galgos dentro de fundo rural sin autorización habiendo obtenido de la misma un ñandu el cual se hallaba recientemente muerto, los mismos se movilizaban en pick up Ford F 100, habiendola dejado sobre el camino. Iniciandose actuaciones penales en el marco de Ley 22421 CONSERVACION DE LA FAUNA con intervención de Ayudantia Fiscal Local a cargo del Dr, Pablo E. Iparraguirre, e Infracción con injerencia de la Ley 10081 del Codigo Rural de la Provincia de Buenos Aires. Informo Subcomisario Juan Alberto Gutierrez JEFE