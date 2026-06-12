Desde la Subsecretaria de Equipamiento y Operaciones, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se comunica que este sábado 13 se realizará un Operativo Especial de Limpieza en la zona comprendida por Av. Vidal, Av. Cruz Marqués, Colectora Jorge Newbery y Av. Independencia.

Se informa a la comunidad que en esta ocasión se recolectarán ramas y restos de poda, pasto, hojas, no así sobrantes domiciliarios como muebles, colchones, etcétera.

El operativo se llevará a cabo a partir de las 7 horas y se extenderá hasta las 13 horas.