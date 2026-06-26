Olavarría: Cerro Negro paraliza la producción y suspende trabajadores por 60 días

La empresa detuvo la fabricación de ladrillos por sobrestock y falta de ventas. Desde SOECO advierten que la crisis responde a la caída del consumo y cuestionan las políticas nacionales

La empresa Cerro Negro decidió paralizar por 60 días la producción de ladrillos en su planta de Olavarría. La medida, prevista inicialmente para julio, se adelantó por los cortes de suministro de gas a grandes consumidores y por la acumulación de stock ante la retracción del mercado.

Gustavo Bustamante, secretario general del Sindicato de Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO), explicó que la producción de pisos en las líneas 6 y 7 continuará funcionando, aunque aclaró que las plantas de Córdoba y Campana también detuvieron su actividad. “Si tuvieran ventas la planta no se pararía. El verdadero problema es la falta de consumo”, señaló.

Bustamante remarcó que la empresa produce 18.000 toneladas y vende apenas 12.000, lo que genera sobrestock y obliga a frenar la actividad. “Antes las paradas eran de 30 días, ahora son de 60. La planta arrancó en febrero y ya a fines de junio se está parando”, advirtió.

Críticas al contexto nacional

El dirigente sindical apuntó contra las políticas del gobierno nacional, al que responsabilizó por la caída del consumo, la pérdida de empleo y la baja del poder adquisitivo. “Si no le ponen plata en el bolsillo a los trabajadores y le dan más importancia a la industria nacional, no hay forma de que esto cambie”, afirmó.

Bustamante cuestionó además la reforma laboral y la Ley Bases, al considerar que no generaron inversiones ni nuevos puestos de trabajo. “Estamos viendo cierres de comercios, pérdida de empleo y endeudamiento de los trabajadores. Muchos ya recurren a tarjetas de crédito o descubiertos bancarios, algo que antes no pasaba en nuestro sector”, expresó.

Desde SOECO informaron que parte de los empleados tomará vacaciones pendientes, otros cubrirán reemplazos en el sector de pisos y quienes queden suspendidos percibirán el 80% del salario de bolsillo.

Bustamante advirtió que la situación se torna cada vez más complicada y reclamó un cambio de rumbo en las políticas económicas: “Ojalá este gobierno se vaya lo antes posible, porque cada día que pasa más gente queda afuera del sistema”.