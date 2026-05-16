NUEVOS SECTORES DE PARRILLAS Y MOBILIARIO EN EL PARQUE PLAZA MONTERO

Se han habilitado nuevas instalaciones en el sector de la laguna, con el fin de ampliar la capacidad del área recreativa ante la gran afluencia de público que a diario asiste al Parque.

Los trabajos incluyeron la construcción de un nuevo modelo de parrillas, diseñadas para una mayor resistencia que garantiza durabilidad y mantenimiento ante el uso intensivo.

En un contexto donde la optimización de los fondos públicos es prioridad, el Municipio ha implementado una estrategia de reutilización de materiales para sostener el ritmo de las obras. En este sentido, el nuevo mobiliario, compuesto por juegos de mesas y bancos dobles, fue fabricado íntegramente con madera de eucalipto recuperada de los ejemplares extraídos del Centro Recreativo Municipal.

Esta modalidad de trabajo permite concretar mejoras que de otro modo serían de difícil adquisición, transformando recursos forestales propios en beneficios directos para la comunidad.

En el marco de estas intervenciones, también se procedió a la instalación de un bicicletero doble en el ingreso al predio, destinado a facilitar el ordenamiento y la comodidad de los vecinos, particularmente de quienes se acercan a realizar actividades deportivas.

Con estas acciones, se busca fortalecer la infraestructura del Parque Plaza Montero mediante una administración eficiente y creativa de los insumos disponibles.