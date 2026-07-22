Nuevos Directores Técnicos en nuestra ciudad

En la tarde del martes, en el Centro Recreativo Municipal, se hizo entrega de certificados a los nuevos DTs en sus diferentes niveles egresados de la Escuela Sergio Batista.

La Liga de fútbol de Las Flores felicita a quienes culminaron cada tramo, que «sin dudas su capacitación redundará en un mejoramiento de nuestro futbol».

En la foto arriba: Dupouey, Candina, Carpinetti, Lauria, Abraham, Urdaniz,

Abajo: Carballo, Izarriaga, Curutchet, Pila, Macias, Molina, Bertamino, Portela.

Ausentes, Saurel, Arrambide, Diaz, Pesch.

Acompañaron a los flamantes Dt, Fabio Folini, secretario de deportes, Fabian Blanstein, intendente municipal, Claudia Gorosito, integrante Liga de Futbol, S. Lizarraga, Vice Liga de Futbol.