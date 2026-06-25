Desde la Subsecretaria de Equipamiento y Operaciones, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se comunica que este sábado 27 de junio se realizará un nuevo Operativo Especial de Limpieza.

En esta oportunidad, se ejecutará en la zona comprendida por Av. Carramasa, Av. Pte. Perón, Ruta 30 y Av. Avellaneda.

Se informa a la comunidad que, como se hizo anteriormente en la zona Este, se recolectarán ramas y restos de poda, pasto, hojas, no así sobrantes domiciliarios como muebles, colchones, etcétera.

El operativo se llevará a cabo a partir de las 7 horas y se extenderá hasta las 13 horas.