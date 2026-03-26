Nuevo horario de atención en la Cooperativa de Electricidad

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados los nuevos horarios de atención en el sector de Cajas de cobro a paritir del lunes 30 de marzo de 2026:
Cajas de cobro
Lunes a viernes de 7:30 a 13:00 hs.
Centro de Atención al Asociado (continua en el mismo horario)
Lunes a viernes de 6:00 a 13:00 hs.
Además, recordamos que se encuentran disponibles nuestros medios digitales para mayor comodidad:
Podés realizar pagos y gestiones a través de la autogestión en nuestra web, evitando traslados y optimizando tu tiempo. www.coopelf.com.ar.
Seguimos trabajando para brindarte más opciones y un mejor servicio.
Tu cooperativa, nuestro compromiso.