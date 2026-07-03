NUEVO ENCUENTRO DE LOCA MILONGA EN CULTURA

Este sábado 4 de julio a las 21 horas en la Dirección Municipal de Cultura, el tango argentino sonará bien fuerte en Loca Milonga.

En el evento, coordinado por Cecilia Rosas del Taller de Tango de la mencionada Dirección, además de las estrofas tangueras, podrá escucharse folclore y cumbia.

El dúo conformado por Zahid y Fernando Beccar también actuarán en el escenario “Enrique Muñiz” de la sala “Hugo Mario Ianivelli”.

El costo de la entrada ha sido fijado en 4.000 pesos y habrá servicio de cantina.