NUEVO ENCUENTRO CON EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DE LA CÁMARA ARGENTINO-TURCA

El Municipio de Las Flores recibió la visita de una comitiva empresarial proveniente de Turquía, en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer vínculos institucionales, comerciales y productivos; además de explorar oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo de agronegocios para el distrito.

El encuentro fue encabezado por el intendente Fabián Blanstein; el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Lic. Cristian Chiodini; el director de Desarrollo Agropecuario, Ing. Agr. Damian Dulau y el coordinador Med. Vet Daniel Testani, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del sector empresarial turco y de la Cámara de Comercio Argentino-Turca

Llegaron a nuestra ciudad Özgür Yücel Demir, presidente de la mencionada Cámara; Ömer Sarıhan, CEO de la firma SARIHANLAR; Musa Darı, responsable del área de Comercio Exterior de la empresa; y Hasancan Şişoğlu, director de Exportación.

La jornada comenzó con una recorrida por un frigorífico local, donde la delegación pudo conocer el funcionamiento del establecimiento y el trabajo que allí se desarrolla en materia de faena y producción. Posteriormente, también se realizó una visita al predio donde se emplaza el frigorífico municipal para pequeños animales.

Asimismo, la visita permitió avanzar en una primera agenda de intercambio donde se evaluaron posibles líneas de trabajo conjunto en torno a actividades productivas, comerciales y de cooperación institucional.

El intendente Blanstein valoró la presencia de la comitiva y remarcó la decisión del Municipio de continuar promoviendo espacios de diálogo con actores nacionales e internacionales que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo para Las Flores.

Este encuentro se enmarca en la política municipal de promoción de inversiones, fortalecimiento del entramado productivo local y vinculación estratégica con cámaras, empresas e instituciones que puedan contribuir al crecimiento económico del distrito.