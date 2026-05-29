Nuevas viviendas: desde hoy se puede consultar el listado de quienes participarán del sorteo

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Gobierno, informa que a partir de hoy viernes 29 de mayo, se encontrarán disponibles para la consulta ciudadana, los listados de personas que participarán en el sorteo de las 110 viviendas.

El listado estará disponible en formato papel, libre para la consulta de toda la ciudadanía, en las siguientes direcciones, de 08:00 a 14:00 horas.

– Palacio Municipal (Av. San Martín y Pje. Papa Francisco)

– ⁠Secretaría del Honorable Concejo Deliberante (Av. Rivadavia 421)

– ⁠Secretaría de Desarrollo Humano (Av. San Martín 479 entre 9 de julio y Av. Rivadavia)

– ⁠Área de Regularización Dominial (Av. San Martín 480)

Informamos que el listado es de carácter provisorio, y que está sujeto a correcciones que deberán ser presentadas como solicitud en la Dirección de Regularización Dominial hasta el miércoles 3 de junio.

También, estará disponible en el transcurso del día de mañana, dentro de la página oficial del municipio (www.lasflores.gob.ar), un apartado especifico para que las personas que se inscribieron, puedan consultar su número de sorteo.

El sorteo se realizará el día 4 de junio, será transmitido de manera oficial a través de las redes oficiales del municipio y medios de comunicación, con la participación del Instituto de la Vivienda y Escribanía General de Gobierno.