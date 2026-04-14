Nueva tarjeta de crédito Visa y billetera virtual

La empresa Sampietro festeja su 50 aniversario con el lanzamiento de la tarjeta de crédito Visa internacional y una billetera virtual de la marca.

Con esta nueva tarjeta se pueden hacer compras presenciales y en tiendas online (e-commerce) tanto de Sampietro como de cualquier comercio de Argentina o del mundo. Ademas, con beneficios exclusivos en la primera compra en 3, 6 y 9 cuotas.

Reresentantes de la empresa de electrodométicos explicaron como funciona esta nueva app y cuales son los beneficios de la tarjeta visa emitida por la compañia.

La tarjeta viene acompañada por una APP que es una billetera virtual –sin costo adicional- con la que se puede enviar y recibir dinero, pagar con código QR, además de tener cuenta remunerada a tasa de mercado, también ver resúmenes, vencimiento, límites disponibles y opción de pago digital, todo acompañado por una revista digital donde se pueden consultar todas las promociones que Sampietro tiene para sus clientes, y que se actualiza mes a mes.

“Estamos orgullosos de decir que es la primera billetera emitida por una casa de electro”, comentó Javier, representante de la firma.

Para adquirir la nueva Tarjeta Visa Sampietro, que ya se encuentra disponible en sucursales o a través de la página web (sampietro.com.ar), el trámite es sencillo y rápido: se completan los datos, se envía y en diez o doce días ya se obtiene la tarjeta lista para usar. Únicos requisitos son el DNI, recibo de sueldo o constancia de monotributo y un servicio a nombre del titular.