Nueva Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante

Se informa a la comunidad que el jueves 30 de julio, a las 19:00 horas, se llevará a cabo una Sesión Ordinaria en el Salón de Sesiones «Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, donde se tratará el siguiente orden del día:

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Acta 1790.

Proyectos de Ordenanza

4. Expte TxLF 168, creación registro prestadores servicios informáticos y economía del conocimiento.

Comunicaciones Oficiales

5. Expte COR 166, solicitud espacio oficial para corsolandia.

Proyectos de Comunicación

6. Expte LLA 171, informe contrato con CEAMSE, traslado residuos.

7. Expte ALF 172, informe varios puntos planta personal municipal.

8. Expte LLA 169, informe varios puntos 72 viviendas.

Proyectos de Resolución

9. Expte LLA 170, obras cordón cuneta en Alsina e/ Gardel y Vidal y Gardel e/ Alsina y Carmen.

10. Expte ALF 175, limpieza cunetas barrio Solidaridad.

11. Expte TxLF 167, cesión terrenos de ferrocarriles argentinos para viviendas.

12. Expte TxLF 165, inmueble en CABA para Casa de Transito Municipal.

13. Expte ALF 174, colocación bandera nacional en mástil Plaza Sol.

14. Expte ALF 173, mejoramiento calle Alsina e/ Martin Fierro y Carramasa.

15. Expte TxLF 176, engransado Alvear e/ Peron e Independencia.

Despachos de Comisiones

Comisión Desarrollo Local

16. Expte TxLF 29, P decreto, creación sistema residuos voluminosos.

Comisión Plenaria

17. Expte ALF 163, P resolución, colocación cestos en Plaza Sol.

18. Expte ALF 164, P Comunicación, informe varios puntos servicio local.

19. Expte V 74, P resolución, puesta en valor tanques agua ferrocarril.

20. Expte DE 205/25, P ord, modificación código planeamiento urbano.

Se invita a los vecinos e interesados a acompañar el desarrollo de la sesión o seguirla a traves de los canales oficiales del Concejo.