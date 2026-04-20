NOTORIA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES EN EL CONGRESO DE SALUD PROVINCIAL

La Municipalidad de Las Flores presente en un nuevo Congreso de Salud Provincial – COSAPRO 2026 – con participación activa.

El secretario de Salud, farm. Eduardo O. Zapata Del Giovannino, disertó en la mesa «Política de medicamentos para garantizar el derecho a la salud». Como así también, en la planificación y dirección del taller «Proyectos de integración local» junto con trabajadores y profesionales de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el intendente Fabián Blanstein, acompañado por el secretario de Salud, asistieron a la Asamblea del CoSaPro, dónde por primera vez Las Flores tendrá representación titular dentro de la Mesa Ejecutiva de Secretarios de Salud cuya conformación fue votada por unanimidad y que tendrá cómo objetivo principal diagramar el próximo Plan Quinquenal de Salud.

En dicha asamblea estuvieron presentes intendentes y secretarios de salud de 130 municipios, autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, rectores de Universidades Nacionales en territorio bonaerense, presidentes de Colegios profesionales y titulares sindicales.

Finalmente se produjo el intercambio de conocimientos en temas de salud con la presencia de Natan Enríquez, coordinador del IMSS-Bienestar en el Estado de México y André Luis Bonifácio de Carvalho, director general de Gestión y Participativa del Ministerio de Salud de Brasil