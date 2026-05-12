Noticias municipales varias

CHARLA “CONSTRUYENDO PUENTES. COMPRENDER EL AUTISMO DESDE UNA MIRADA PROFESIONAL”

La Dirección de Discapacidad invita a la Charla gratuita que se realizará este viernes 15 de mayo a las 19 horas en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem).

Objetivo:

Brindar herramientas teóricas y prácticas que permiten favorecer la detección, comprensión y acompañamiento desde una mirada profesional.

Se compartirán estrategias de intervención y recursos aplicables, tanto en ámbito terapéutico como educativo.

Destinatarios:

Profesionales de la Salud, Docentes, Terapeutas y Acompañantes Terapéuticos.

ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA PARA EL PROYECTO AMBIENTAL “BICI PROMOTORES” DEL CENTRO LOS MANZANARES

Desde la Dirección de Promoción Comunitaria se informa que, en la jornada de ayer, se recibió una bicicleta que será destinada al proyecto “Bici Promotores”, impulsado por el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares, con el objetivo de desarrollar actividades de concientización ambiental y recolección de materiales reciclables dentro de la comunidad.

La bicicleta fue adquirida con el dinero obtenido a través del certamen Decisión Niñez y con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano, fortaleciendo esta iniciativa que promueve el compromiso ambiental y la participación comunitaria.

El proyecto busca fomentar el cuidado del ambiente mediante la participación activa de niños y niñas, quienes recorrerán el barrio recolectando materiales reciclables limpios y secos de los hogares para luego depositarlos en el Punto Limpio ubicado en el Centro.

A través de esta propuesta se promueven hábitos responsables, la conciencia ecológica y el trabajo comunitario en beneficio del ambiente y de toda la comunidad.

Asimismo, cabe destacar que esta acción forma parte de las iniciativas que el Municipio de Las Flores desarrolla en el marco del Programa MUNA-UNICEF.

Desde el área se agradece el acompañamiento recibido para la concreción de este proyecto.

AJEDREZ: SEGUNDO PUESTO PARA ELSON CALZADA EN RAUCH

Elson Calzada, al ocupar la segunda posición en la categoría Sub 10, fue el mejor florense clasificado en la Segunda Fecha del Torneo de Ajedrez Mar y Sierras, que se disputó el domingo 10 de mayo en el Centro Cultural “Vieja Usina” de Rauch.

Los demás alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, alcanzaron los siguientes puestos: Lian Nuin resultó sexto en Sub 8, mientras que Lucas Lerra fue noveno en Sub 12. En Sub 16: 5°) Simón Arce y 8°) Ciro Branchesi Gómez; en Libres: 13°) José Repetto y 21°) Tiano Puente; y en Seniors: 3°) Mario Orlando.

NEWCOM: CAMPEONATO PARA “LOS FÉNIX” Y CLASIFICACIÓN AL ARGENTINO

La categoría +50 femenino de “Los Fénix” se adjudicó el Torneo de Newcom que se llevó a cabo en la localidad de Carlos Tejedor y de esta manera obtuvo una plaza para disputar el Campeonato Argentino que tendrá lugar en Ituzaingó, Corrientes.

El elenco dirigido por el profesor Aldo Tobio, que pertenece a la Secretaria de Deportes, hizo un excelente torneo derrotando en tie break en la fase semifinal a Kosiukas de 9 de Julio (campeones del anterior provincial) y en la final superó 2 a 0 a Ni Ni Fem de 9 de Julio.

Con esta consagración, los florenses estaremos representados en el certamen nacional por las divisiones +40, +50 y +60, evidenciándose de esta manera el crecimiento constante que tiene la disciplina en nuestra ciudad.

MUY BUEN ESPECTÁCULO OFRECIERON LOS ATLETAS EN LA 8° EDICIÓN DEL CROSS AVENTURA

El intendente Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Favio Folini; y el director de Deportes, Pedro Cantet, asistieron a la octava edición del Cross Aventura, que se desarrolló el domingo 10 de mayo en la localidad de Rosas con la organización del Centro Educativo para la Producción Total N° 37 de Rosas, Onda GYM y Atletismo Las Flores.

En el marco de una fría jornada, los atletas se acercaron en gran número, brindándose al máximo en esta prueba que un incluyó un exigente recorrido de 10 y 5 kilómetros.

Las posiciones en la general de los 10 Km. masculinos fueron: 1°) Diego Ortíz (Olavarría; 37m51seg), 2°) Agustín Gentil (Las Flores; 38m45seg) y 3°) Marcelo Conde (Azul; 38m49seg). Por otro lado, en damas: 1°) Daiana Aranda (Las Flores; 51m48seg), 2°) Yamila González (53m42seg) y 3°) Alejandra Giménez (Haedo; 54m03seg).

Asimismo, se adjudicaron sus respectivas categorías: Valentín Dodaro (Las Flores, 18 a 29 años), Leandro Buttiler (Las Flores, 30 a 34), Omar Lapenta (Azul, 35 a 39), Emiliano Civale (Las Flores, 40 a 44), Luis Fuchila (Azul, 45 a 49), Ricardo Rojas Peredo (Olavarría, 55 a 59), Luis Pérez (Monte, 60 a 64), Norberto Ponce (Tapalqué, 65 años en adelante) y Roberto Iglesias (Cañuelas, 70 años en adelante). En Damas: Fátima Villalba (Azul, 18 a 29), Vanina Lanzillota (Tapalqué, 35 a 39), Mercedes Echegaray (Tapalqué, 40 a 44), Eugenia Schumacher (Las Flores, 45 a 49), Alejandra Carballo (Las Flores, 50 a 54), Rosana Bendrame (Monte, 55 a 59) y Adriana Fernández (Monte, 60 a 64).

Con respecto a la competencia de 5 Km., se registraron los siguientes puestos: 1°) Agustín Cardozo (Las Flores; 21m15seg), 2°) Axel Cardozo (Las Flores; 21m48seg) y 3°) Laureano Cardozo (Las Flores; 21m.51seg). En Damas: 1°) Nataly Carbajal (Las Flores; 30m.13seg), 2°) Andrea Arbiza (Las Flores; 32m.21seg) y 3°) Yésica Saldaña (Las Flores, 40m.49seg).

BAILE, MÚSICA Y BUENOS MOMENTOS EN “LOCA MILONGA”

El pasado viernes en la sala Hugo Mario Ianivelli de Cultura de la Avenida General Paz 570, se realizó el evento cultural tanguero Loca Milonga.

Con la coordinación de Cecilia Rosas del Taller de Tango Municipal, hubo baile al ritmo del 2×4 como así también se destacó la presencia en el escenario “Enrique Muñiz” del Coro Polifónico Municipal que participó del encuentro con una actuación que fue muy aplaudida por la concurrencia.

Un encuentro ameno, artístico, pero también de camaradería, que está programado realizarse durante todos los primeros viernes de cada mes del año.

Loca Milonga, un espacio social hecho en la Dirección Municipal de Cultura que brinda la posibilidad a la ciudadanía de poder ser disfrutado de manera libre y gratuita por toda la comunidad.

BRILLANTE CONCIERTO DE LA VIOLINISTA FLORENSE LUCRECIA HERRERO

Con el espectáculo Tangueando Magias, el domingo en el Salón Rojo del Palacio Municipal se presentó la eximia violinista florense Lucrecia Herrero, quien estuvo acompañada en el piano por el maestro Oscar De Elía y la cantante Silvia Sab.

Con temas instrumentales y cantados, el evento mostró el alto nivel artístico musical de estos referentes de la música clásica que, en esta oportunidad, ejecutaron piezas tangueras populares argentinas.

El público disfrutó y terminó aplaudiendo a los concertistas en una noche que se caracterizó también por el silencio y la admiración.

En su última intervención, la cantante Silvia Sab cantó Malena, un tango histórico que fue el punto final de un brillante concierto.

Estuvieron presentes en el Salón Rojo el intendente Fabián Blanstein; la Secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino.

Las autoridades, además de compartir el excelente espectáculo, enmarcado también dentro del reconocimiento a la figura inolvidable de Roberto Firpo, hicieron entrega a Lucrecia Herrero de una figura con el escudo heráldico de nuestra ciudad.