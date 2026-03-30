Noticias Municipales

20º ANIVERSARIO CENTRO PROMOCIÓN COMUNITARIA LOS MANZANARES

En un marco de emoción y alegría el Centro de Promoción Comunitaria festejo sus hermosos 20 años, en el cual su Coordinadora Docente Natalia Díaz dirigió emotivas palabras e hizo entrega de un presente a quien fuera la primer Coordinadora del mencionado Centro, Sra. Elina Puente.

Asistieron el Sr. Intendente Municipal Prof. Fabián Blainsten, Director de Acción social Martin Dambrosio, Directora de Promoción Comunitaria Prof. Silvina Castro y demás autoridades.

Asi mismo se recibieron afectuosas salutaciones por parte del Ingeniero Cesar Alberto Gelené y la Secretaria de Desarrollo Humano Mariángeles Basile.

Niños y niñas junto a la Trabajadora Social Marcela Maneglía contaron la historia del Centro con la técnica teatro de papel, Santiago De Felipe regalo al Centro bellas melodías de su autoría, culminando el festejo con una rica torta y cantando el feliz cumpleaños.

SUPER NOCHE DE FOLCLORE PARA ESCUCHAR CON EZEQUIEL AILÁN Y “COQUI” SONDÓN

Con un Salón Rojo repleto de público y con la presentación de dos músicos florenses de alto vuelo, el pasado viernes por la noche dio inicio la vigésima temporada consecutiva de “Folclore para escuchar”.

El ciclo, idea y producción de Fernando Calles, con fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores, en esta oportunidad en el primer concierto del año, finalizó con los espectadores aplaudiendo de pie a Ezequiel Ailán y “Coqui” Sondón, dos compositores y folcloristas florenses que con temas de propia autoría supieron engalanar una noche donde primó sin sudas el buen sentir por las cosas de nuestra tierra. Los dos fueron finalistas del último Pre Cosquín, un hecho que auguraba nivel musical para poder disfrutar.

Además de los temas que cada uno presentó y en donde los artistas explicaron en detalles la construcción tanto real como imaginaria de sus composiciones, hechas de puño y letra por ellos mismos y a la que le pusieron buena música para los oídos, se le complementó a esto la ejecución de temas conjuntos que fueron coronados por los sostenidos aplausos de la gente que acudió al salón de gala del municipio de Las Flores.

La exitosa apertura de Folclore para escuchar, mereció también la presencia de Marcelo Pilotto, que como músico invitado, brilló en el teclado en las dos últimas canciones de la noche, y también Esteban Sondón prestó su voz a la noche.

Estuvieron como espectadores en la jornada inaugural del ciclo folclórico: el intendente Municipal Fabián Blanstein, el Director de Cultura Juan Bautista Saladino y el actual funcionario del gobierno bonaerense Alberto Gelené. Los tres felicitaron a los músicos por el gran espectáculo brindado.

EL FESTEJO DE LA CIUDAD FUE TAN ESPECTACULAR COMO INOLVIDABLE

A puro baile y música, con la presentación del eximio grupo Confites de la ciudad de La Plata, finalizaron los festejos por el 170º aniversario de la Ciudad Del Carmen de Las Flores.

El 25, en pleno centro de la ciudad, en el escenario que estuvo ubicado frente al palacio municipal sobre avenida Rivadavia, los artistas que estuvieron presentes, con sus grandes actuaciones, colmaron las expectativas de un público que disfrutó de una jornada que tuvo características espectaculares.

El folclore con Maia Sancho fue el puntapié de inicio de todas las actividades arriba de un escenario en el que luego se presentó Luis Álvarez con su música melódica.

El folclore llegó de nuevo a las tablas con La Patio I Tierra. Los soberanos de Corsolandia también tuvieron su espacio en un lugar donde estuvieron acompañados por las integrantes de la comisión organizadora del carnaval infantil. El entusiasmo para los más chicos lo generaron Las Guerreras Golden. Una actuación artística llena de brillo y color.

El momento del brindis con la presencia del intendente municipal Fabián Blanstein, junto a los ex intendentes Antonio Lizarraga y Alberto Gelené, estuvo cargado de una mayor emotividad y fue un hecho que terminó envuelto en los aplausos de la concurrencia.

Luego, fue de nuevo espacio para la música con el grupo de rock florense Barbazul y Los perros sin folleto. La gente no paró de aplaudir y cantar con esta actuación que con posterioridad y luego del desfile de la agrupación Mujeres Rurales que lidera Andrea Izo Capella, que tiene como soberana de la institución a la joven Clara Blanstein, volvió a escuchar buena música con otro grupo local como lo es Walkman.

El cierre tuvo características espectaculares. El conjunto platense Los Confites, logró hacer bailar y cantar a la multitud que disfrutó de un 170 aniversario de la ciudad que quedará en el recuerdo por su emotividad y alegría compartida.

Es válido de destacar también la labor en la locución de Flavio Pérez, Fernando Calles, Alejandro Reyes Lara, Laura Lopardo, Julio González y la participación de la joven Clara Mendivil. Todos contribuyeron a construir lo que fue una fiesta inolvidable por el 170 aniversario de la ciudad de Las Flores.

AGRADECIMIENTO A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE “EL DÍA DEL REGRESO”

Con la idea de contribuir a sostener la identidad y el cariño por nuestra tierra, la Municipalidad de Las Flores fomentó la realización del proyecto “El Día del Regreso”.

El miércoles pasado, a pesar del feriado local, se abrieron las escuelas primarias de la ciudad en el marco de su 170º aniversario, un hecho que se destacó de sobremanera por la predisposición de todas las autoridades educativas de nuestro medio.

La generosidad de todos sus directivos y personal y el acompañamiento de muchos de ellos para que la gente de nuestro pueblo tuviera la posibilidad de volver a ingresar a la escuela donde transcurrió su infancia.

Además, en este proyecto cultural hecho realidad, se pudo también reconocer a florenses que por diferentes razones hoy no viven aquí pero que a menudo regresan porque tienen su familia, amigos y esta vez quisieron venir a festejar el cumpleaños número 170 de la Ciudad Del Carmen de Las Flores.

El agradecimiento también a quienes enviaron videos desde otros lugares del país y del exterior, que no pudieron estar presentes, pero todos manifestaron que jamás olvidarán el lugar donde nacieron. El orgullo de ser florense lo llevarán consigo por siempre.

El agradecimiento al intendente municipal Fabián Blanstein por su decisión de aceptar llevar adelante la propuesta.

A Marcela Ferrari y Rogelio Díaz, los dos directivos referentes de Jefatura Distrital de Educación, Directora de Escuela Nº 1 Andrea Nanti, Directora de Escuela N° 2 Cecilia Sabathié, Escuela N° 4 Graciela Ayuso y a la preceptora Ana Claudia Rodríguez, Escuela Nº 8 Director Roque Cheminet, Directora de Escuela Nº 10 Jorgelina Ríos, Directora Escuela Nº 18 Laura Roncoli, Directora de Escuela Nº 19 Agustina Pontiggia, Directora Escuela Nº 21 María José Arnaiz, Directora de Escuela Normal Dolly Díaz, Director de Escuela Dante Alighieri Marcelo Peralta y Directora Judith Canteli, Cura Párroco Eduardo Campion y Representante Legal del Colegio Católico San Miguel Agustina Aberg Cobo.

Muchas gracias por allanar el camino para la celebración del Día del Regreso. Las Flores, una ciudad tan linda como la calidez de su gente.

TALLER: USO DE PANTALLAS

El viernes pasado se llevó a cabo un Taller Conversatorio en el Jardín Maternal Eva Perón sobre consecuencias del uso de pantallas en menores de 2 años.

Como interfiere en el desarrollo de los niños y el rol de docentes, auxiliares, cocineros, personal de maestranza, coordinadora, ante esta problemática.

Dicho taller estuvo a cargo del Equipo Saludablemente, de la Secretaría de Salud Pública y Psicología del Hospital Zonal General de Las Flores. También acompaño la jornada la Directora de Promoción Comunitaria Silvina Castro.