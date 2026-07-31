Noticias del boletín municipal

DÍAS Y HORARIOS DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HÚMEDOS Y SECOS

Se recuerda a la comunidad los días y horarios de la Recolección de Residuos Domiciliarios (Húmedos) y de Residuos Reciclables (Secos).

Los residuos húmedos son: restos de alimentos contaminados, papel higiénico, servilletas usadas, papeles metalizados sucios, pañales, residuos de barrido, etcétera.

La recolección se realiza a partir de las 19 horas, según el siguiente cronograma:

– Lunes, miércoles y viernes en calles paralelas a Av. Rivadavia

– Martes, jueves y domingo en calles paralelas a Av. San Martín

Los residuos secos son: cartón seco, plástico, papel seco, metal, vidrio.

La recolección se realiza a partir de las 13.30 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:

– Lunes y miércoles en calles paralelas a Av. San Martín

– Martes y jueves en calles paralelas a Av. Rivadavia

Es importante tener en cuenta:

– Realizar una correcta separación en origen de estos residuos según corresponda su clasificación

– Sacar los residuos solo en los días y horarios establecidos, para evitar así roturas de las bolsas y suciedad en las calles o veredas.

– Al momento de sacar los residuos, es fundamental acondicionar correctamente los materiales cortantes como vidrios, metales, etcétera. Se pueden envolver en papel grueso o cartón antes de descartarlos. Esto evitará que se produzcan accidentes o lastimaduras en los recolectores durante su labor.

Se solicita a la población responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de estas disposiciones, ya que se trata de una tarea compartida que requiere de la participación de toda la sociedad y resulta fundamental para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

LAS FLORES FORTALECE SUS SERVICIOS TURÍSTICOS CON NUEVAS HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN GRATUITA

La Municipalidad de Las Flores formalizó un nuevo convenio con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Pastelera (AEHG) para acercar capacitaciones gratuitas seleccionadas para el sector hotelero y gastronómico.

La iniciativa, gestionada desde la Dirección de Turismo y Promoción, busca profesionalizar los servicios, fortalecer el trabajo local y generar nuevas oportunidades para una actividad estratégica en el desarrollo de la ciudad.

A través de este convenio de cooperación, empresarios y trabajadores de establecimientos hoteleros y gastronómicos de nuestra ciudad podrán acceder a propuestas de formación gratuitas, diseñadas para brindar respuestas concretas a los desafíos que atraviesa actualmente la actividad.

La firma fue encabezada por el intendente Fabián Blanstein junto al miembro de Comisión Directiva de la AEHG, Germán Nolberto Aguilar, consolidando además una nueva instancia de trabajo conjunto entre la Entidad, el Municipio y Fehgra.

El acuerdo contempla un programa de capacitaciones con contenidos seleccionados según las necesidades manifestadas por los referentes del sector local, para aportar herramientas, actualizar conocimientos, optimizar procesos y fortalecer la gestión de los establecimientos.

Asimismo, el convenio prevé la realización de masterclass gastronómicas en el marco de las Fiestas Populares de Las Flores, vinculando la capacitación profesional con la promoción de la cocina regional y la puesta en valor de la identidad cultural de la localidad.

Con esta articulación se continúan acercando herramientas concretas a los emprendedores y trabajadores del sector turístico local, promoviendo oportunidades de crecimiento y fortaleciendo una actividad que genera empleo, impulsa el consumo local y contribuye al desarrollo turístico y económico de cada destino.

RAULIYO Y SU VOZ EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE

La Dirección Municipal de Cultura en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, le da continuidad de acción al Taller de Producción Musical que dirige el profesor David “Chicky” Noguera.

Esta vez, en el Taller de Producción Musical Florense, podrá observarse el trabajo del cantante “Rauliyo y su voz”.

El protagonista, es un apasionado por la música. De un inicio de temor escénico que le impedía presentarse en público, saltó a esta actualidad importante de superación que lo ha llevado a Rauliyo a estar presente en distintos escenarios de la ciudad cada vez que es convocado.

Formado en la Escuela de Canto de Luis Álvarez desde que se inició en la actividad, Rauliyo y su voz podrá verse y escucharse en esta propuesta cultural.

Es válido recordar que el Taller de Producción Musical Florense brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado.

Allí se incluyen: pre y post producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master; por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita.

El próximo domingo 2 de agosto, en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de “Rauliyo y su voz” para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad.

El link para mirarla es: https://www.youtube.com/watch?v=yPBSlb6X4yM

SILVIA PALUMBO PRESENTARÁ “MÚSICA MAESTRA” EN EL MUSEO HISTÓRICO

El miércoles 5 de agosto a las 18:30 horas, el Museo Histórico “Alfredo R. Almada” será sede de “Música Maestra. Tras la huella sonora de las mujeres”, una performance de la cantautora Silvia Palumbo.

A través de cuentos, cantos y reflexiones, la propuesta invita a reconocer algunas de las estructuras y prácticas vinculadas al androcentrismo y el sexismo que han condicionado históricamente la presencia y la expresión de las mujeres en la música.

Durante el encuentro, la artista compartirá además su trabajo en torno al Empoderamiento Expresivo Feminista (EEF), un enfoque orientado a recuperar las voces y fortalecer las posibilidades expresivas. En ese marco, presentará su libro La LETRA de mi música.

La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y se desarrollará en el Museo Histórico Alfredo R. Almada, ubicado en Av. General Paz 570. La modalidad de ingreso será entrada al sobre.

Para consultas y reservas, comunicarse con Candela Rio al 221 505-2297

SE PRESENTÓ EL LIBRO “EL SECRETO DE LAS DUARTE”

Esta mañana en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura, el escritor e investigador florense Oscar Urruchua, presentó su nuevo libro: El secreto de las Duarte.

La publicación gráfica está relacionada con la vida de Eva Duarte de Perón y su parentesco con familias que vivieron y aún viven en Las Flores, un hecho que Oscar Urruchua explicó en detalles en su alocución.

En su narrativa, el escritor – actualmente radicado en Tandil – mencionó además que, en la conmemoración pasada del fallecimiento de quien fuera la líder espiritual del movimiento peronista y esposa del ex presidente Juan Domingo Perón, su libro también fue presentado en el Partido Justicialista de la ciudad serrana.

Anécdotas, fotografías y una rigurosa tarea investigativa confluyen en este libro que, en su presentación, contó con la presencia del director Cultura, Juan Bautista Saladino; la concejal Cecilia Bugatti; familiares y amigos del escritor.

Es válido de destacar que “El Secreto de las Duarte” será declarado como libro de interés legislativo municipal del Partido Las Flores.