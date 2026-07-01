Noticias del Boletín Municipal

SE REALIZAN OPERATIVOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

Desde la Secretaría de Obras Públicas, a través del Área de Equipamiento y Operaciones, se informa que, en el marco del Programa de Limpieza de la ciudad, se llevaron adelante dos operativos especiales de recolección de residuos voluminosos, ramas y restos de poda en distintos zonas y barrios.

El primero de los operativos se desarrolló durante un período de diez días y comprendió los barrios Traut, 25 de Mayo, Las Flores, Plan Novios, los consorcios de Av. 17 de Octubre, Bandera Blanca y los sectores ubicados sobre avenida Pellegrini hasta la Ruta Nacional Nº 3.

En tanto, días pasados se dio inicio a un segundo operativo que recorre el sector Oeste, comprendiendo la zona de Los Manzanares; avenidas Carramasa, Presidente Perón, Avellaneda y Ruta Provincial Nº 30.

En este marco, desde el Municipio se agradece el compromiso de los vecinos y se solicita continuar colaborando con la correcta disposición de los residuos, respetando los días y modalidades establecidos para cada tipo.

El acompañamiento de toda la comunidad resulta fundamental para mantener los espacios públicos limpios, optimizar las tareas del personal municipal y contribuir entre todos al cuidado de nuestra ciudad.

LA DIVISIÓN SUB 12 DE LAS FLORES VÓLEY SE PRESENTÓ EN AZUL

La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de los dos equipos de la Categoría Sub 12 de Las Flores Vóley, a cargo de los profesores María José Inchauspe y Gastón Isasmendiz, que formaron parte del encuentro que se desarrolló en el Club Bancario de Azul, organizado por Azul Vóley.

El evento contó con la participación de Pueblo Nuevo de Olavarría, Chillar, Gral. Alvear, Las Flores y los dueños de casa, donde cada elenco disputó cuatro partidos, equiparándose por niveles de juego, sin resultados finales.

La idea de esta interesante propuesta fue la participación, con el objetivo de que los chicos vayan adquiriendo conocimientos y experiencia.

FÚTBOL SENIOR: EL TALADRO CAMPEÓN DE LA “COPA DE ORO”

La Secretaria de Deportes felicita al Club Atlético El Taladro por adjudicarse la “Copa de Oro” del Torneo de Fútbol Senior que culminó el domingo en el predio del Club Atlético El Hollín, con la organización de la entidad “aurinegra”.

En la final, el elenco “Verde” igualó 0 a 0 con Atlético Las Flores y después triunfó 4 a 2 en la definición por penales, mientras que por la tercera y cuarta ubicación, Juventud Deportiva se impuso por la misma vía, luego de empatar 0 a 0 con Avellaneda.

Por otro lado, Construcciones Landa (0) le ganó 3 a 2 por penales a La Bandera Blanca (0) y de esta manera se consagró campeón de la “Copa de Plata”, y por el tercer y cuarto puesto, Asociación Juvenil Barrio Traut superó 3 a 0 Juventud Unida.

Debemos consignar que Sergio Mercere (El Taladro) obtuvo el premio a la valla menos vencida y Emiliano Gioiosa (La Bandera Blanca) fue el máxima artillero del certamen.

CICLISMO: FLORENSES COMPITIERON EN LOBOS

Ciclistas de nuestra ciudad partciparon en la competencia que se llevó a cabo el sábado en el Parque Ingeniero Hiriart de Lobos, organizada por el Cycles Club de la localidad anfitriona.

En la categoría Peña/Debutantes, Matías Delgado se adjudicó un Sprint y en el embalaje final se quedó con el tercer puesto. Por otro lado, en la división Master “B” se presentó el equipo Alliance Team, del cual forma parte el florense Gustavo “Tavi” Aguirre, quien estuvo fugado con 3 corredores durante 35 minutos, pero después el pelotón fue neutralizado y no alcanzó puestos de privilegios, pero su compañero y sprinter Carlos Sallago arribó tercero.