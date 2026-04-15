Noticias del Boletín Municipal

NEWCOM: “LOS FÉNIX” CLASIFICARON AL ARGENTINO DE ZAPALA

Las categorías +50 femenino y 60 femenino de “Los Fénix” obtuvieron el subcampeonato en el Certamen Provincial de Newcom que se disputó en la ciudad de Tandil y de esta manera lograron el pasaporte para jugar el Torneo Argentino en Zapala.

Los equipos pertenecientes a la Secretaría de Deportes que dirige el profesor Aldo Tobio, tienen una nueva posibilidad de medirse con los máximos exponentes del país y continuar sumando experiencia.

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN CAMPEONA EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA ARGENTINA DE MENORES

La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Fiorella Propato San Martín en la Liga Argentina de Menores, donde se adjudicó la segunda fecha disputada el fin de semana en San Francisco, Córdoba, con la organización de la Asociación de Padel Argentino (APA).

La florense y Francesca Floriani (Quines, San Luis) se impusieron nuevamente con absoluto dominio y total autoridad en la categoría Sub 18 “A”, registrando los siguientes resultados: en cuartos de final triunfaron 6/0 y 6/0, mientras que en semifinales ganaron 6/3 y 6/4; y en la final vencieron 6/1 y 6/1 a Josefina Rodríguez y Tatiana Trejo. De esta manera, Propato San Martín y Floriani lograron su segundo campeonato consecutivo, ya que también habían ganado la primera fecha en Catamarca.

Asimismo, en la división Sub 18, Santino Propato San Martín y Villaruel avanzaron hasta la fase semifinal, perdiendo 6/2 y 6/1 ante la dupla integrada por N. Díaz y S. Contreras, que luego se consagró campeona.

Por otro lado, en Sub 16, Nehuén Giacoia Puente y E. González Muinos (Cañuelas) fueron superados 6/3, 5/7 y 0/6 en semifinal ante F. Vargas y B. Barolo; mientras que Simón Rivarola y B. Sosa (Córdoba) llegaron a los dieciseisavos de final, dejando una buena imagen.

Cabe destacar que el evento fue presenciado por el presidente de la Asociación de Pádel Argentino, Santiago Brito, quien acompañó de cerca el desarrollo de la competencia y el crecimiento de las nuevas generaciones.

ACOMPAÑAMIENTO DEL MUNICIPIO EN LA CAMINATA POR EL DÍA MUNDIAL DEL PATINADOR

El intendente Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Favio Folini; y el director de Deportes, Pedro Cantet, estuvieron presentes en la gran caminata conmemorativa y recreativa que se llevó a cabo ayer en el marco del Día Mundial del Patinador.

Esta importante iniciativa, a cargo de Luisina Gioiosa (profesora de Patín Artístico Las Flores Academia de Patinaje Luisina Gioiosa) y Camila Mendiondo (técnica del Club Juventud Deportiva), tuvo como punto de partida el Obelisco y el gran número de deportistas, acompañados por familiares y amigos, se dirigieron por la Avenida San Martín hasta la Pista de Patinaje “Jennifer Ledesma”, ubicada en San Martín y Pellegrini.

ARTICULACIÓN CON COOPERADORAS Y COMUNIDADES EDUCATIVAS: TRABAJOS DE PINTURA EN ESCUELAS

Las Cooperadoras Escolares continúan siendo un pilar fundamental en el sostenimiento y fortalecimiento de la educación pública, demostrando que el compromiso de la comunidad, acompañado por un Estado presente, genera resultados concretos.

En este sentido, las cooperadoras de la Escuela de Educación Especial Nº 501 y de la Escuela Primaria Nº 15 llevaron adelante importantes trabajos de pintura en sus respectivos establecimientos.

Cada institución, a través del esfuerzo y la organización de sus cooperadoras, impulsó mejoras significativas en la infraestructura escolar, contribuyendo a generar espacios más adecuados y agradables para el desarrollo de las actividades educativas.

Asimismo, resulta clave destacar el acompañamiento del Gobierno Municipal, que brindó apoyo para la concreción de estas tareas, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y las instituciones educativas.

Esta articulación permite potenciar iniciativas que nacen desde la comunidad, consolidando una política pública que reconoce y respalda el trabajo colectivo.

UNA MULTITUD DISFRUTÓ DE UNA NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA EL MERCADER

El fin de semana en el Parque Plaza Montero, la Feria El Mercader, con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores a través de diferentes áreas, fue muy disfrutada por el público florense y de la región que se acercó a nuestra ciudad.

Como en cada edición, el evento contó con la actuación de artistas locales y shows de renombre a nivel nacional, como lo fue el del grupo Tambó Tambó que cerró con un gran espectáculo la jornada del domingo.

La feria concentró a numerosos stands de diferentes rubros comerciales con predominio gastronómico, juegos y esparcimiento.

Con entrada libre y gratuita, el público pudo presenciar el viernes la actuación en el escenario de los grupos locales Carisma y Karina La Reina, más el cierre con Los Jóvenes Musiqueros y una excelente participación.

El sábado, con una masiva presencia de espectadores, llegó el canto folclórico con el grupo tradicional florense “De Los Parajes”, para luego dar lugar en el escenario a Vero Sassali con su música tropical.

En el final, la gente cantó y bailó con el conjunto de cumbia The Palmers con su tributo al reconocido grupo argentino Los Palmeras.

El domingo, en una jornada de características espectaculares y con el arribo al lugar de una multitud, actuaron la solista Gianna Galeano; el grupo de rock local Conexión; Juancito del Pueblo con toda su fuerza y alegría, el baile y el disfrute continuó hasta la parte final del evento con la actuación del grupo tropical nacional Tambó Tambó.