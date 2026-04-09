Noticias del boletín municipal

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL

La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 20, 22 y 27 de abril de 14 a 15:30 horas.

El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. En caso de no contar con los medios puede realizarlo de manera presencial en la Secretaría de Educación ubicada en Alem y Gral Paz, 1° piso.

Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria.

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web del área: https://lasflores.gob.ar/tramites/manipulaciondealimentos/; por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

FÚTBOL: ESTUDIANTES DE PLATA CAMPEÓN CON FLORENSES DE JUVENTUD DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes felicita a los jugadores del Club Juventud Deportiva que integraron el plantel de la categoría 2015 de Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo de Fútbol Infantil “Rufino Ábalo” que se desarrolló el pasado fin de semana en La Pampa.

Benicio Rodríguez Vera, Francisco Franco, Román Franco (Olavarría) y el azuleño Ciro Clarke, que el año paso vistió la casaca “Albiverde”, con Martín Saurel como director técnico, dejaron una muy buena imagen en cada presentación con goles incluidos, donde el conjunto “Pincharrata” obtuvo seis triunfos, igualó 0 a 0 en el clásico ante Gimnasia y en la final superó 1 a 0 a River Plate, redondeando de esta manera una excelente campaña con 23 tantos a favor y uno en contra.

SE VACUNARON MÁS DE 2300 ANIMALES EN LA CAMPAÑA ANTIRRÁBICA 2026

La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa que en marco de la Campaña de Vacunación Antirrábica 2026 se vacunaron 2372 animales.

La Campaña comenzó el 16 de marzo y se extendió durante dos semanas, siendo la última jornada en el Corralón Municipal. Se registró una importante asistencia de vecinos de los distintos sectores de la ciudad que se acercaron con sus perros y gatos para acceder de manera gratuita a esta posibilidad.

La vacunación tuvo lugar además en los Centros de Promoción Norte, Oeste, Ositos Cariñosos, y Sur; en la Escuela 2 y en las Plazas de los Barrios 25 de mayo y Empleados de Comercio.

Como en cada Campaña, desde el área se agradece a todos los vecinos que se acercaron con sus mascotas, comprendiendo la importancia que tiene la prevención de esta enfermedad para la salud pública.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” SUBCAMPEONES EN EL PROVINCIAL DE RANCHOS

Equipos de “Los Fénix”, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, ocuparon puestos de privilegio en el Campeonato Provincial de Newcom que se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Ranchos.

El elenco de la división +50 se consagró subcampeón, mientras que la categoría +60 ocupó la tercera ubicación. De esta manera, los equipos orientados técnicamente por el profesor Aldo Tobio continúan siendo protagonistas en cada presentación, avanzando hasta las instancias decisivas.