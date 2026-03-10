Noticias del boletín municipal

REPUDIO ANTE HECHOS VANDÁLICOS EN EL CAPS DR. RAMÓN CARRILLO

Desde la Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Salud Pública y demás áreas, se repudian los hechos vandálicos ocurridos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo, un espacio fundamental para la atención y el cuidado de la salud de nuestra comunidad.

Este tipo de acciones resultan inadmisibles dado que afectan un establecimiento público cuyo objetivo es brindar un servicio esencial a los vecinos, por lo que su cuidado es una responsabilidad colectiva.

Desde el Municipio se trabaja de manera permanente para mejorar la infraestructura y fortalecer los servicios, por lo que se solicita el compromiso de toda la comunidad para cuidar y preservar estos espacios que son de todos.

LA DIRECCIÓN DE GÉNERO PRESENTE EN EL ACTO CONVOCADO POR EL MINISTERIO PROVINCIAL DE LAS MUJERES Y LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

La jornada, realizada en el Teatro Argentino de La Plata, incluyó diversas actividades, entre ellas conversatorios que reunieron a representantes de distintos ámbitos institucionales para reflexionar y debatir en torno a los desafíos actuales en materia de igualdad y prevención de las violencias.

Estos espacios de intercambio destacaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado para garantizar el acceso a la justicia y continuar avanzando en políticas públicas que promuevan y protejan los derechos.

Desde el Municipio, a través de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, se reafirma el compromiso de seguir acompañando y promoviendo acciones que contribuyan a la prevención y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Este acto oficial se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de las Mujeres, convocado por el Ministerio provincial de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual junto a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

CONCURRIDA JORNADA DE CINE EN PLAZA SOL

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó adelante una propuesta de cine al aire libre en Plaza Sol, pensada como un espacio de encuentro, disfrute y reflexión para toda la comunidad.

Durante la jornada, organizada por la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, se proyectó la película animada Valiente (Brave), una historia que invita a pensar sobre la autonomía, los mandatos y los vínculos familiares. La actividad contó con una muy buena concurrencia de vecinas y vecinos que se acercaron a compartir la proyección en un clima cálido y familiar.

La propuesta buscó generar un momento para disfrutar en comunidad, acercando el cine a la plaza y promoviendo, a través de una historia significativa, la reflexión sobre el lugar de las mujeres y la importancia de construir vínculos más libres y respetuosos.

Desde la Dirección se continúa impulsando este tipo de iniciativas que combinan cultura, encuentro y sensibilización, acercando herramientas para la prevención de las violencias y la promoción de la igualdad en la vida cotidiana.

El intendente Fabián Blanstein recibió al delegado de Cacharí y a una concejal de la ciudad de Azul

El intendente Fabián Blanstein recibió recientemente a Raúl Fernández, delegado de la localidad de Cacharí (Pdo. de Azul), junto a Gisela Arbiza, concejal de la ciudad de Azul, en un encuentro de carácter institucional en el que se dialogó sobre diversos temas de interés para ambas comunidades.

Durante la reunión se compartieron ideas y experiencias vinculadas al desarrollo de las localidades y a las realidades que atraviesan los municipios de la región.

En este marco, se destacó la importancia de mantener vínculos y espacios de intercambio entre ciudades vecinas, entendiendo que el diálogo y la cooperación contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de las comunidades.

“LOCOS DE CONTENTOS” DEBUTÓ CON ÉXITO EN LA APERTURA DE LA TEMPORADA 2026 EL TEATRO ESPAÑOL

Con el público aplaudiendo de pie, se presentó la obra teatral de la Comedia Municipal titulada “Locos de Contentos”, en marco de la apertura de la Temporada 2026 del Teatro Español de Las Flores.

La obra es una puesta en escena de Jacobo Langsner, dirigida por Aldo Rizzo, director de la Comedia Municipal de Las Flores que tuvo como grandes protagonistas de la noche a Agustina Martínez Berecochea y al propio Aldo Rizzo, quienes se lucieron arriba del escenario de la histórica sala de la avenida Carmen.

La historia refleja lo que a menudo sucede en las parejas de nuestro país, donde los sueños chocan con la realidad y la desesperanza. Si dudas una mirada autocrítica pero con mucho humor hacia nuestras costumbres.

A finalizar, Aldo Rizzo Arrúa – que dirigió así su primera obra a frente de la Comedia Municipal de Las Flores y de la que además fue protagonista – en tono emotivo recordó las figuras de su tía Susana Rizzo y de su padre “Pirincho” Rizzo, quienes le enseñaron a amar el teatro.

Dentro de sus agradecimientos hechos, Aldo Rizzo se centró también en mencionar a todos los colaboradores de la obra como así también a los integrantes de la Dirección Municipal de Cultura.