Noti-deportivas: Fútbol PCD y Patín con excelentes resultados

FÚTBOL: LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL PCD EN LA LIGA INCLUSIVA

Dos equipos de la Escuela Municipal de Fútbol PCD, bajo la dirección técnica del profesor Roque Cheminet, intervinieron en la jornada de testeo correspondiente a la Liga de Fútbol Inclusiva, que se llevó a cabo en la ciudad de Pilar.

Cabe destacar que se contó con la organización de Olimpíadas Especiales y formaron parte de este importante evento alrededor de 140 elencos, entre ellos de Malvinas Argentinas, Pilar, San Andrés de Giles, Almagro, Vélez, Independiente, General Rodríguez, Platense, Tigre, San Fernando, Vicente López y Las Flores.

Asimismo, debemos consignar que el Campeonato comprenderá siete fechas, siendo el inicio el 16 de mayo y las finales con sus respectivas entregas de premios están previstas para el 14 de noviembre.

Los planteles florenses estuvieron conformados por:

“A”: Jesús Castro, Emiliano Castro, Esteban Castro, Cristian Romero, Rodolfo Rivarola, Ezequiel Larramendi y Enzo González.

“B”: Luca Espíndola, Maximiliano Romero, Axel Sánchez, Alejandro González, Emanuel Viera, Ismael Allende y Fernando Eluaiza.

PATÍN: MUY BUEN DEBUT DE JUVENTUD DEPORTIVA EN LA LIGA UPA

La Secretaria de Deportes hace mención a la participación del Club Juventud Deportiva en la primera fecha del Torneo Anual de Patín Artístico que organiza la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), disputada en la Sociedad de Fomento de Villa Zagala, Buenos Aires.

Las alumnas de la técnica Camila Mendiondo, tuvieron un excelente desempeño en la jornada inaugural, alcanzando las siguientes posiciones en sus respectivas categorías: 1°) Carola Siri, Uma Polito, Mía Mercere, Juana Cantet, Paz Dorronsoro, Miguelina Pellejero, Delfina Griffiths, Mila Delgado, Martina Arrúa, Lola Carballo, Zoe Iritcity, Lola Rodríguez, Juana Ramella, Juana Dierickx, Bianca Mercere y Paulina Caputo; 2°) Valentina Jacquet, Jana Pasos y Kiara Peñalva; 3°) Elena Maciel Bagliani; 4°) Brisa Larrosa y Antonia Gioiosa; y 5°) Delfina Maderna y Candelaria Gonzalía.