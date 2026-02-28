Nos dejó Nerina

Con profundo dolor y tristeza, nuestra ciudad se viste de luto por el fallecimiento de la bombero Nerina Mogni, a quien todos aprendimos a querer y quien luchó valientemente durante mucho tiempo por su salud.

Nerina fue una verdadera heroína, no solo por su dedicación y compromiso con la comunidad como bombera voluntaria, sino también por su fortaleza y coraje en la lucha contra la cruel enfermedad. Sin dudas que su partida deja un vacío irreparable en el corazón de sus compañeros, amigos y familiares.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local hoy sábado a las 10 hs.

El legado de Nerina vivirá en el corazón de todos aquellos que la conocimos y la admiramos.

Nerina, tu memoria vivirá en nosotros. QEPD.