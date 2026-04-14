NOCHE 150 DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR»

En el marco de la 20° temporada consecutiva del Ciclo, el próximo viernes 24 de abril “Folclore para Escuchar” arriba a su noche número 150.

Para ésta oportunidad, la producción del espacio creado y conducido por Fernando Calles, y auspiciado por la Secretaría de Educación y Cultura municipal, ha invitado a un amigo del público florense quien, a comienzos del presente año, se consagró Ganador del prestigioso certamen nacional PRE COSQUÍN en el rubro Solista de Canto.

Así es que regresa a nuestro ciclo, el querido Pancho Santarén, de Tres Arroyos.

No caben dudas que va a ser una gran noche en la que Pancho hará un recorrido por los distintos ritmos folclóricos de nuestro país, especialmente aquellos que refieren al territorio bonaerense, y que lo llevaron a obtener el logro mayor en el mítico escenario “Atahualpa Yupanqui” de la Plaza Próspero Molina.

Como es habitual, la presentación será desde las 21 horas y con entrada libre y gratuita.