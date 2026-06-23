No a los peajes y manifestación éste domingo en Ruta 3 acceso a Cacharí

A los reclamos por el estado de la Ruta Nacional N° 3; la autovía mil veces prometida y no concretada; el actual «parate» de las obras entre San Miguel del Monte y Gorchs; CERO INVERSIÓN y nada de mantenimiento desde la asunción de Javier Milei como presidente; se le suma ahora la noticia que los adjudicatarios de la concesión vial comenzarán a construir las cabinas de peajes en varios puntos entre Gorchs y Chillar.

Ésta situación hará que el próximo domingo vecinos de Cacharí y la zona se manifiesten en Ruta 3 y acceso a la vecina localidad y además motivó la bronca de Vecinos Autoconvocados de Azul Autovía Ya y Estrellas Amarillas de Azul, quienes dieron a conocer el siguiente documento conjunto:

«La Ruta Nacional N° 3 constituye una de las principales vías de comunicación del país, especialmente del centro y sur, que la convierten en un nodo estratégico logístico que conectan el centro con el extremo sur del país, constituyendo una de las principales arterias de conectividad productiva y logística de la Argentina. Razón por la cual existe un flujo masivo y mixto de vehículos, sobre un diseño obsoleto, deterioro y falta de mantenimiento crónico, que incrementan significativamente el riesgo de vida de los usuarios viales. Con cifras escalofriantes en las últimas dos décadas, con un acumulado de 495 siniestros -883 heridos y de 226 víctimas fatales en el Tramo S.M del Monte-; Azul-Chillar: 226 vidas; proyectos y talentos que no pudieron ser y con ello centenares de familias destruidas por el dolor.

«Existen proyectos presentados por el Honorable Concejo Deliberante de Azul, como el tratado sobre tablas el 13 de julio de 2025, en una sesión especial a cielo abierto sobre intersección de Ruta 3 y la avenida Piazza, donde, por unanimidad, expresó: primero, la necesidad imperiosa de transformar en autovía la Ruta Nacional N°3, Tramo comprendido entre Las Flores Y Chillar, como medida estructural y definitiva para reducir la siniestralidad vial. Segundo: se resolvió, entre otros puntos, encomendar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se incluya en el pliego de Licitación Pública, nacional e internacional, etapa II, tramo sur de la Red Federal de Concesiones: Evaluación y reubicación del Peaje proyectado R N° 3 Y Ruta Provincial 60, proponiendo su emplazamiento en el límite entre Cacharí y Las Flores, de modo que no obstaculice el tránsito cotidiano dentro del mismo partido hacia la ciudad cabecera (Punto A); como así también incorporar la construcción de un puente peatonal que garantice el acceso seguro a la Escuela Primaria N° 27 (Punto E), entre otros no menos importantes. Tercero: se envió copia fiel a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. «Al no hacerse a lugar a lo solicitado en el proyecto anteriormente mencionado, lo consideramos un acto de absoluta insensibilidad política e institucional, producto de una decisión injusta e irracional. Por tales motivos: «Vecinos Autoconvocados de Azul Autovía ya y Estrellas Amarillas de Azul manifiestan su enérgico pronunciamiento ante el inminente proyecto de instalación de puestos de cobro de peaje en Ruta Nacional Nº 3 tramo Sur, Atlántico y acceso Sur en los Km 290 (Cacharí) 380 (Chillar). La decisión, considerada arbitraria, atenta contra el bolsillo de la comunidad y vulnera el derecho constitucional a la libre circulación.

«A las autoridades de Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en tanto no se proyecte, ejecute y finalice la autovía en la Ruta 3, les decimos:

«No al sistema de la Red Federal de Concesiones, sistema que privatiza el mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante la multiplicación de cabinas de cobro, transformando la circulación en un impuesto encubierto.

«No a la fractura del Partido de Azul, considerado un atropello a nuestros derechos a la libre circulación.

«No al bloqueo del corredor que afecta la libre circulación de los vecinos dentro de su Partido.

«No a la doble imposición ilegal: los automovilistas y transportistas ya financian la infraestructura vial mediante el Impuesto a los Combustibles de manera anticipada cada vez que cargan combustible (regulado por la Ley Nacional N° 23.966), por lo que este cobro constituye una carga confiscatoria repetida.

«No al inminente impacto económico derivado del costo logístico del pago de los peajes en cadena, que impactará de forma directa en los precios de los alimentos, insumos y bienes de consumo masivo.

«No a la desintegración socioeconómica de Azul, fracturando los lazos comunitarios, atentando contra la economía de los pueblos, el arraigo y el derecho a la vida digna.

«No a la división territorial arbitraria: la instalación de un peaje en el interior de nuestro propio Partido se transforma en una aduana interna. Obliga a los habitantes de los pueblos vecinos a pagar una tasa impositiva encubierta simplemente para acceder a los servicios de salud, educación, justicia y administración pública concentrados en la ciudad cabecera.

«No al cobro de peajes por falta de obras previas: consideramos inaceptable que se pretenda recaudar tarifas antes de garantizar la finalización total de las obras de la Autovía Ruta 3. Seguir financiando concesiones viales sobre rutas que continúan registrando altos índices de siniestralidad vial e infraestructura deficiente es un atropello a la seguridad de todos, a la vida.

«Por lo tanto, exigimos: la suspensión inmediata del proyecto de instalación de cabinas de peajes que dividan el Partido de Azul.

«Pase libre dentro del Partido de Azul, con la proyección de las cabinas de peajes dentro de los límites de Cacharí y Las Flores.

«Prioridad presupuestaria de inversión en un sistema de rutas seguras con infraestructura indulgente que protejan la vida, como la ejecución de la autovía, motivo de casi dos décadas de reclamos y movilizaciones, antes de discutir esquemas de cobro.

«No aceptamos que el libre tránsito sea reemplazado por un negocio financiero que aísla a nuestros pueblos.

«No aceptamos que nos vulneren al derecho a la vida, como principio fundamental e inalienable sobre el cual se construyen todos los demás derechos humanos, consagrado en pactos internacionales y constituciones de todo el mundo: el sistema de cobro de peajes, como así también el impuesto al combustible destinado a la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas federales, no se ha visto reflejado en sistemas de rutas seguras que perdonen el error humano. Desde el siglo pasado seguimos teniendo un sistema obsoleto de rutas, sin mantenimiento, que exponen la vida de los usuarios viales de manera permanente.

«Por lo expuesto: Vecinos Autoconvocados de Azul Autovía Ya y Estrellas Amarillas de Azul se declaran en estado de alerta y movilización permanente, convocando a todos los ciudadanos y medios de prensa a visibilizar este reclamo local se haga provincial y nacional. Por un Partido de Azul, por una Ruta 3 con autovía y sin barreras».