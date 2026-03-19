NICOLÁS ANSELMO DÍAZ CAMPEÓN DE JIU JITSU EN BRASIL

La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Nicolás Anselmo Díaz en el arte marcial Jiu Jitsu, exclusivo para la modalidad ADCC.

El florense, radicado en Buenos Aires, tiene un importante registro de títulos y el pasado fin semana sumó uno más al adjudicarse el Open en Río de Janeiro, Brasil.

Por otro lado, Díaz tiene permanente contacto con la Agrupación Jiu Jitsu Las Flores, aportando su experiencia y conocimiento cada vez que se acerca a nuestra ciudad, permitiendo a nuestros deportistas continuar creciendo y mejorar, tanto en el aspecto físico como en lo táctico.

Los interesados en practicar la disciplina, podrán concurrir a Evolution GYM (H. Yrigoyen entre Cisneros y Avellaneda), los lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 horas.