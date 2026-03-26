NEWCOM: “LOS FÉNIX” SUBCAMPEONES EN CÓRDOBA Y EN RANCHOS

Elencos de “Los Fénix” Newcom, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, continúan con sus grandes actuaciones, siendo protagonistas en cada presentación y el pasado fin de semana obtuvieron dos importantes subcampeonatos.

En Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, el conjunto de la categoría +40 estuvo a un paso de quedarse con el campeonato, ya que en el primer puesto igualaron tres equipos y el competitivo certamen se definió por diferencia de puntos a favor y en contra, donde los florenses fueron subcampeones.

El plantel, a cargo del profesor Aldo Tobio, estuvo integrado por: Caviglia, Amicone, Quinteros, Sidorkevich, Pereira Ramos, Rivas, Neves, Roldán y Lettieri.

Por otro lado, en la localidad de Navarro la división +50 también tuvo un excelente desempeño y, luego de una disputada e intensa final, se adjudicó el segundo puesto.

En este caso, la delegación la conformaron Ariel Repetto, Fernando Lagano, Roberto Sabathié, Ruben Campagna, Natalia Cabrera, Rosana Caviglia, Fernanda Sabathié, Claudia Monteavaro y Blanca Martínez.