Néstor Ferreyra sobre la 7° Exposición Nacional de Aves de Raza: «Es una de las más importantes de Latinoamérica»

La próxima semana – del 1 al 5 de julio- se realiza la 7° exposición Nacional de aves de raza, conejos y afines en el predio de la sociedad rural de Las Flores.

“Hace 10 años que formamos la comisión Avicola del Sur del Salado, somos criadores y productores de Rauch, Ayacucho y Las Flores, y esta es la 7° exposición porque dos se suspendieron por la pandemia y una tercera por la gripe aviar”, contó Néstor Ferreyra, presidente de la institución organizadora, esta mañana en Play Radios.

Con un visible compromiso y trabajo conjunto, las tres ciudades cada año hacen crecer esta exposición que es itinerante, va rotando un año en cada localidad y se han convertido en referentes de la actividad en Sudamérica. “Por cantidad y calidad es una de las más importantes de Latinoamérica, se ha convertido en una de las más grandes”, agregó. Justamente en esta oportunidad llegan jurados de Uruguay, además de chilenos y posiblemente mexicanos y ecuatorianos a ver la expo.

El programa de la exposición es el siguiente;

* Lunes y martes es la entrada de animales

* Miércoles 1 y jueves 2 de julio: dias de jura

* Viernes 3: se colocan los carteles de los ganadores, y ya ese día puede ir el público, se invitaron las escuelas y el CEPT también.

*Sábado 4: desde las 14 hs remate de pequeños y ornamentales con Saenz Valiente Bullrich. A la noche la fiesta, con cena show y entrega del gran campeón y la gran campeona.

*El domingo desde las 10 hs a martillo corrido, se podrán comprar todas las aves. «La política de la comisión de al sur del salado es que todo lo que está en exposición sale a venta», contó Ferreyra.

La expo estará abierta de corrido de la mañana a la noche, con entrada libre y gratuita, y habrá servicio de cantina y parrilla. Además de aves de raza, se podrán ver gallinetas, patos, conejos… Hay actividad para que la gente que disfrute del lugar, los emprendedores van con sus productos, muestran y venden, también comercios locales para mostrar lo que produce Las Flores, comentó el organizador. “Intentamos que todos se acerquen a ver, porque es colorido, vamos a compartir momentos gratos y se ve la movida de los criadores”, manifestó el presidente de la comisión.

En este modo de trabajo que tiene la comisión desde su formación, también lograron –con la colaboración de jurados de todo el país y gente idónea en el tema- actualizar el estándar de aves, “porque hubo variantes y entraron nuevas variedades y razas al país, que no estaban en el estándar que usábamos de 1928. El nuevo lo hicimos dinámico, tipo carpeta o cuadernillo si hay que agregar o reformar, se arma lo nuevo y se entrega para cambiar por la que sea necesario”, explicó Ferreyra.

El criador también apuntó que el éxito de tanta crianza de ganadores en la zona se debe a que nuestra provincia es la que más criadores y cultores del ave de raza tiene, junto con Santa Fe o Corrientes. Particularmente, la zona de la cuenca del salado siempre fue una de las zonas más fuerte para la crianza del ave de raza.

«Esto es un hobby, pasa por las satisfacciones que te da la actividad, te da grandes amigos, Es muy apasionante… y tratamos que año a año esto vaya creciendo», expresó.

Audio entrevista: