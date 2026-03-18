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    Natación, paracanotaje y padel: florenses que se destacaron en distintas disciplinas el fin de semana

    NATACIÓN: DELEGACIÓN MUNICIPAL SE DESTACÓ EN EL TORNEO 41º ANIVERSARIO DEL CLUB ESCUALO DE TANDIL

    El equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, acompañado por los profesores Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, cumplieron una muy buena actuación el pasado fin de semana en el Torneo 41° Aniversario del Club Escualo de Tandil.
    Los resultados alcanzados fueron los siguientes: el sábado 14, en 100 metros libres Menores: 4°) Macarena Espinosa y 16° Valentina Perazzo Iriarte; mientras que en Primera Promocional Delfina Antonelli Gigena clasificó segunda. En Cadetes Promocional: 2°) Gonzalo Onzari y 4°) Domingo Scarpitti; y en Primera Federado: 5°) Luca Branchesi Gómez.
    En 200 metros libres, Cadetes Federados: 2°) Candelaria Lemma González (logró Marca Nacional) y 4°) Guadalupe Valerio.
    En espalda 50 metros, Menores: 1°) Macarena Espinosa (Marca Nacional); en Primera Promocional: 2°) Delfina Antonelli Gigena; y en Cadetes Promocional: 1°) Gonzalo Onzari.
    En 50 metros mariposa, Menores: 11°) Valentina Perazzo Iriarte; en Cadetes Federados: 5°) Guadalupe Valerio (Marca Nacional) y 8°) Candelaria Lemma González; en Cadetes Promocional: 3°) Domingo Scarpitti; y en Primera Federado: 7°) Luca Branchasi Gómez.
    Asimismo, el domingo 15, en 50 metros libre Menores: 3°) Macarena Espinosa y 12°) Valentina Perazzo Iriarte (Marca Nacional); en Primera Promocional: 2°) Delfina Antonelli Gigena; en Cadetes Promocional: 2°) Gonzalo Onzari y 3°) Domingo Scarpitti; en Primera Federado: 3°) Luca Branchesi Gómez; y en Cadetes Federado: 3°) Guadalupe Valerio (Marca Nacional) y 4°) Candelaria Lemma González.
    En 50 metros pecho, Menores: 8°) Valentina Perazzo Iriarte (Marca Nacional).
    En 100 metros pecho, Cadetes Promocional: 2°) Domingo Scarpitti.
    En 50 metros pecho, Cadetes Federados: 3°) Guadalupe Valerio (Marca Nacional) y 1°) Candelaria Lemma González (Marca Nacional); y en Primera Federado: 6°) Luca Branchesi Gómez.

     

    PARACANOTAJE: INTEGRANTES DE LA ESCUELA MUNICIPAL COMPITIERON EN JAUREGUI

    La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de la Escuela Municipal de Paracanotaje en la primera fecha del Torneo Provincial de Maratón que se disputó en Jáuregui con la organización del Club Náutico El Timón y fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.).
    En la oportunidad, Sol Córdoba, Noelia Rosales y Enzo Cárdenas, a cargo de los profesores Fernanda Negrete y Patricia Del Giovannino, dejaron una muy buena imagen en sus respectivas regatas, siendo el objetivo la sana competencia y estrechar lazos de amistad con palistas de otras localidades.

    PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN SE IMPUSO EN LA PRIMERA FECHA DE LA LIGA DE MENORES

    La Secretaría de Deportes felicita a Fiorella Propato San Martín por adjudicarse la etapa inicial de la Liga de Menores, que se llevó a cabo en Catamarca con la organización de la Asociación Argentina de Padel.
    Fiorella y Francesca Floriani (Quines, San Luis) nuevamente demostraron su amplia superioridad y en la final derrotaron 6/1 y 6/4 a M. Cardozo y A. Estrada, quedándose de esta manera con el título de la categoría Sub 18 “A”.
    Asimismo, en cuartos de final vencieron 6/2 y 6/4 a E. Nessini y C. Zillich Farre, mientras que en semifinal le ganaron 6/2 y 6/3 A. Dángelo y M. Llorens Gioda.
    Santino Propato San Martín y Lozano, en tanto, llegaron a octavos de final en la división Sub 18, donde perdieron ante Contreras y Díaz, quienes resultaron campeones.
    Asimismo, Maitén Giacoia Puente y L. Flores Olariaga (Córdoba) avanzaron hasta cuartos de final en Sub 18 “A”; y Nehuén Giacoia Puente y un compañero de Olavarría no superaron la fase de grupo en Sub 16.
    Por otro lado, Sebastián Propato, Cecilia Reiter y Javier Blanco, integrantes del Cuerpo Técnico de la Selección Argentina, estuvieron supervisando el certamen con el objetivo de ir observando jugadores para una futura convocatoria al elenco nacional.

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