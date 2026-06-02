Naira Garay y Francisco Menendez medallas de oro en Rosario

Los jóvenes Francisco Menendez y Naira Garay, de la Asociacion Gral San Martin de la Ciudad de Las Flores, compitieron este Domingo en el 18° Campeonato de TaeKwon-Do OIAT de Rosario (Santa Fe).

En una permanente preparacion y formacion como competidores mundiales mantienen el ritmo tanto de entrenamiento como de competencias. Sosteniendo un buen nivel, representaron a Las Flores y a la asociación, en este evento de gran nivel.

Ambos compitieron en las modalidades Combate Individual y Formas individual.

Los resultados:

Naira Garay: 1ra en Combate – 2da en Formas

Francisco Menendez: 1ro en combate

Recorriendo un gran camino marcial, junto a su instructor Cristian Amatriain; y a sus padres, que con mucho esfuerzo personal mantienen con firmeza lo necesario para que el crecimiento de Naira y Francisco sea continuo.