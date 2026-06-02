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    Naira Garay y Francisco Menendez medallas de oro en Rosario

    Los jóvenes Francisco Menendez y Naira Garay, de la Asociacion Gral San Martin de la Ciudad de Las Flores, compitieron este Domingo en el 18° Campeonato de TaeKwon-Do OIAT de Rosario (Santa Fe).

    En una permanente preparacion y formacion como competidores mundiales mantienen el ritmo tanto de entrenamiento como de competencias. Sosteniendo un buen nivel, representaron a Las Flores y a la asociación, en este evento de gran nivel.

    Ambos compitieron en las modalidades Combate Individual y Formas individual.

    Los resultados:
    Naira Garay: 1ra en Combate –  2da en Formas
    Francisco Menendez: 1ro en combate

    Recorriendo un gran camino marcial, junto a su instructor Cristian Amatriain; y a sus padres, que con mucho esfuerzo personal mantienen con firmeza lo necesario para que el crecimiento de Naira y Francisco sea continuo.

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