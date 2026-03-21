MUNICIPALES: «Pequeñas» visitas al municipio.. Folclore y un nuevo libro de la ciudad.

CALIDO Y EMOTIVO MOMENTO COMPARTIDO JUNTO A LOS NIÑOS DEL JARDIN 907

Ayer viernes, los niños y niñas del jardín de infantes 907, del Barrio Rubino de nuestra ciudad, visitaron el Palacio Municipal y mantuvieron un encuentro con el intendente Fabián Blanstein, momento que se caracterizó por la calidez y emotividad.

Acompañados por sus docentes, los chicos intercambiaron una maravillosa experiencia junto al jefe comunal donde las preguntas fueron mutuas y en donde, en la recorrida por las distintas dependencias, reinó el interés y la curiosidad de los pequeños a pesar de su corta edad.

La Sala de Audiencias, el despacho oficial, el jardín y patio de la comuna, y los salones Rojo, Azul y Blanco fueron visitados por los niños y niñas que disfrutaron de una jornada que finalizó con la entrega de un presente al intendente quien terminó participando de un juego con todos los infantes.

EL VIERNES 27 DARÁ INICIO LA 20° TEMPORADA CONSECUTIVA DE FOLCLORE PARA ESCUCHAR

El próximo viernes 27 de marzo a las 21 horas dará comienzo la 20° temporada consecutiva de “Folclore para Escuchar”.

El ciclo, una idea y realización de Fernando Calles, con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, sigue comprometido con la comunidad florense en su tarea de presentar artistas destacados de nuestra música.

En ésta oportunidad, la idea es poner en valor la participación de cantautores florenses que estuvieron participando en el prestigioso Certamen “Pre Cosquín” ya que, en su versión 2026, lograron llegar con sus obras a la final de dicha competencia.

Juan Carlos “Coqui” Sondón y Ezequiel “Negrito” Ailán participaron en el rubro “Canción Inédita” y, por elección del jurado, quedaron entre los finalistas destacados del certamen.

Dicho así, parece simple la historia, pero detrás de una competencia de éstas características, hay mucho de compromiso por parte de cada artista, más cuando se presenta una canción propia, desconocida masivamente, a la que hay que presentar, primero, y defender, después. El jurado evalúa, seguramente, contenido poético, musical y, como ya fue expresado, el compromiso en la interpretación.

Por estas razones, es que la producción de “Folclore para Escuchar” ha decidido, en el comienzo de un nuevo año, brindarles el tradicional espacio del Salón Rojo para que Coqui y Ezequiel puedan expresar su arte, como lo hicieron en el escenario “Atahualpa Yupanqui” en la Plaza Próspero Molina.

La cita es el viernes 27, desde las 21 horas en el Salón Rojo Municipal, con entrada libre y gratuita.

NORA GENARO PRESENTA SU LIBRO: LAS FLORES ENTRE DUDAS Y VERDADES

El próximo martes 24 de Marzo a las 1930 horas en el Salón Rojo Municipal, la Directora del Archivo Histórico Municipal, profesora Nora Genaro, hará la presentación de su nuevo libro relacionado a hechos e historias de nuestra ciudad.

Bajo el título Entre dudas y verdades, la publicación gráfica en su contenido muestra el valor de las cosas de nuestra tierra y también los enigmas que envuelven y que han envuelto el transitar de la ciudad y sus habitantes.

El libro impreso en la editorial “Libros del Espinillo” de la ciudad de Ayacucho, cuenta con portada y retiraciones en ilustración color y son 65 páginas que lo conforman.

Nora Genaro, una vez más, con esta publicación, demuestra su interés por difundir las historias y la identidad florense.