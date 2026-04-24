MUNICIPALES, ACUERDO CON GREMIOS: RECOMPOSICIÓN SALARIAL DEL 8,16% ENTRE ABRIL Y MAYO

El intendente Fabián Blanstein encabezó una nueva reunión con representantes de los gremios municipales, acompañado por el secretario de Economía y Modernización, Raúl Juanateguy, y el secretario de Gobierno, Martín Boggini, en la que se alcanzó un acuerdo para la recomposición salarial de los trabajadores municipales.

Tras la propuesta inicial presentada por el Ejecutivo en el encuentro anterior, los gremios realizaron las consultas correspondientes con sus afiliados y acercaron una alternativa superadora, que fue considerada y aceptada por el Municipio.

La propuesta acordada establece un incremento salarial del 4% correspondiente al mes de abril —a percibir con los haberes que se abonan en los próximos días— y un 4% adicional en el mes de mayo. Esta modalidad implica un incremento acumulado del 8,16% en el período.

Desde el Ejecutivo se valoró el diálogo sostenido y el aporte de las organizaciones gremiales para alcanzar una propuesta consensuada, destacando la importancia de sostener estos espacios de intercambio en un contexto económico complejo.

Asimismo, se ratificó la decisión del Municipio de arbitrar las medidas necesarias para dar cumplimiento al acuerdo, en el marco de una administración responsable de los recursos, que permita avanzar en la recomposición salarial sin comprometer la prestación de los servicios.