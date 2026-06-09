MUESTRA Y PRESENTACIÓN DE LIBROS EN EL MUSEO HISTÓRICO

La Dirección de Museos y Archivo de Las Flores invita a la comunidad a participar de la presentación de la muestra “50 años entre la ausencia y la Memoria”, que se realizará el miércoles 10 de junio, a las 18:30 hs., en el Museo Histórico “Alfredo R. Almada”.

La actividad, impulsada desde la Secretaría de Educación y Cultura, se desarrolla en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Argentina y propone un espacio de encuentro y reflexión en torno a la memoria, la historia reciente y las marcas que estos procesos dejaron en nuestra comunidad.

La propuesta incluirá una instalación museográfica vinculada a las ausencias producidas por el terrorismo de Estado y una muestra fotográfica de sitios de memoria de la ciudad realizada por Rocío Joanteguy. Además, la escritora y docente rauchense María Alba Fabiana Betti presentará sus libros, vinculados a historias de su comunidad y a la construcción de memoria colectiva.