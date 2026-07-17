Movilización de Vecinos Autoconvocados por la Autovía de Ruta 3

Vecinos autoconvocados Las Flores organizó una nueva jornada de reclamo para este sábado 18 de julio en la rotonda de ruta nacional 3 y provincial 30.

Mauricio Felice, referente de los vecinos invitó a los florenses a acercarse a las 14 hs a participar apoyando este pedido constante de la construcción de la autovía, que se lleva adelante desde nuestra ciudad junto con otras de la región.

“A las 14 hs nos reunimos en la intersección de ruta 3 y 30 y de allí nos trasladamos a V. Paz y Ruta 3 al lado de la caminera”, comentó Felice. Allí se convoca también a emprendedores para que se instalen con sus puestos, se estará repartiendo folletería y será con transito asistido, pero sin cortar la ruta.

Además, Felice anunció que el diputado Eduardo Falcone –legislador comprometido con la causa de las rutas y a favor de la construcción de la autovía- confirmó su presencia en apoyo a nuestro reclamo.

Por otra parte, en referencia a lo informado por el bloque de La Libertad Avanza Las Flores, que indica sobre obras de la empresa Corresur en la variante Las Flores km 185-189, indicó estar al tanto, pero son cuestiones que no traen solución ahora y que “hasta que no se ven no las creo”, dijo y agregó que no tiene diálogo con dichos reprensentantes.

Felice pidió la presencia de los florenses mañana, ya que “Viene gente de afuera, que participa de este reclamo, a la gente acá le decimos que se comprometa, si tiene algo para decir, para reclamar, va a haber micrófono abierto asi que los esperamos a todos».

En caso de lluvia, la convocatoria se cambia para el sábado 25.