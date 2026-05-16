Movida de La Libertad Avanza en toda la provincia para el 25 de Mayo

Con la mira puesta en las elecciones de 2027, La Libertad Avanza (LLA) inició un operativo de construcción política en la provincia de Buenos Aires, impulsado directamente desde la Secretaría General de la Presidencia por Karina Milei.

El próximo 25 de mayo, el partido que conduce Sebastián Pareja a nivel provincial realizará de manera simultánea en los 135 municipios bonaerenses un “Cabildo Abierto por la Libertad”, con actos programados entre las 11 y las 13 frente a los Concejos Deliberantes de cada distrito.

La iniciativa busca exhibir músculo organizativo, consolidar referentes locales y generar contacto directo con los vecinos. Según fuentes del partido, el objetivo central es fortalecer el armado territorial bajo la conducción de Karina Milei y reducir la dependencia exclusiva de la figura presidencial de Javier Milei.

De acuerdo con un instructivo interno distribuido entre concejales, coordinadores y militantes, la actividad apunta a “incrementar la cercanía con los bonaerenses” y “posicionar a los dirigentes locales escuchando y dando la cara”.

Una de las consignas será «presencia uniforme y sin candidaturas». En cada punto se instalarán mesas identificadas con los colores violeta y blanco de La Libertad Avanza, pero la organización dispuso que no se utilice cartelería electoral ni se mencionen candidaturas específicas, con el fin de priorizar la identidad partidaria por sobre las disputas internas.

Además, se exigirá la presencia de concejales, legisladores provinciales, referentes juveniles y coordinadores territoriales, junto con equipos encargados de relevar reclamos y demandas vecinales para confeccionar una base de datos que servirá de insumo para futuras acciones políticas.

La jugada forma parte de una estrategia más amplia del “karinismo” para desarrollar estructura propia en el principal distrito electoral del país, buscando demostrar que ya no es solo un fenómeno centrado en Javier Milei, sino que avanza en la consolidación de un partido con presencia real en los territorios de la provincia de Buenos Aires.

FUENTE: LA TECLA