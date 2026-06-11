«Motora Campus» una herramienta para el desarrollo personal de los jóvenes

Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes. Los jóvenes enfrentan desafíos cada vez más complejos para definir su proyecto de vida, elegir una carrera, insertarse laboralmente y desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse con confianza en contextos dinámicos e inciertos.

El Ingeniero Pedro Chervero visitó los estudios de la radio y presentó «Motora Campus» que nace con la misión de acompañar a jóvenes en su desarrollo personal, académico, vocacional y profesional, complementando la formación tradicional mediante experiencias de aprendizaje prácticas, herramientas de aplicación inmediata y espacios de reflexión orientados a descubrir talentos, fortalecer habilidades y ampliar oportunidades.

Chervero explicó que dicha propuesta «no busca reemplazar el rol de la escuela, sino potenciarlo, aportando contenidos y metodologías que permitan preparar a los estudiantes para los desafíos reales del siglo XXI».

Además consideró que es importante que «los jóvenes emprendedores adquieran conceptos y herramientos, ésta será una plataforma directa, vivimos en un mundo donde hay que aprender a preguntar».

En Las Flores se dictarán los talleres en la Escuela Dante Alghieri, los mismos comienzan hoy y son gratuitos, abiertos a toda la comunidad, jóvenes, emprendedores y sin límite de edad.