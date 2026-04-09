MORDEDURA DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA: QUÉ HACER

Desde el área de Cuidado Animal se recuerda a la comunidad, información importante a tener en cuenta en caso de mordeduras de animales en la vía pública.

En este sentido, se solicita a los vecinos tener en cuenta los siguientes pasos:

• Acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

• Radicar la denuncia en la Comisaría, aportando datos característicos del animal y el certificado médico correspondiente.

• Una vez realizada la denuncia, el área de Cuidado Animal podrá llevar adelante el control antirrábico del animal involucrado y, en caso de tener propietario, se procederá a labrar la infracción correspondiente.

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con el área de Cuidado Animal al 2244 466040.