Ministro de Salud Nicolás Kreplak: «La salida no es resignarse al ajuste”

Durante una jornada en Chubut, el ministro de Salud bonaerense advirtió sobre el impacto de las políticas del Gobierno nacional en el sistema sanitario y convocó a construir una mayoría política para defender el derecho a la salud.
salud para millones de argentinos. Ahora nos toca decidir si queremos seguir por este camino o construir un país donde se viva mejor. Para eso, hay que cambiar este gobierno.»
La visita incluyó reuniones con el intendente Othar Macharashvili, autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la firma de un convenio de cooperación entre la casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense, la presentación del Manual de Salud Pública y la presentación del Foro por el Derecho a la Salud. Sin embargo, el eje de la jornada estuvo puesto en el debate sobre las consecuencias del ajuste sobre el sistema sanitario y la necesidad de fortalecer una agenda federal en defensa de la salud pública.
hospital público.»
El ministro señaló que el retiro del Estado nacional de áreas estratégicas trasladó la responsabilidad del financiamiento a las provincias, profundizando las desigualdades entre jurisdicciones: «El Gobierno nacional dejó de financiar programas esenciales como REMEDIAR, redujo la provisión de medicamentos, vacunas e insumos y cerró decenas de programas que sostenían a las provincias. Hoy cada jurisdicción tiene que hacerse cargo sola, con menos recursos y con mucha más desigualdad.»
En ese sentido, explicó que el crecimiento sostenido de la demanda en los hospitales públicos no responde a una mejora de las condiciones sanitarias, sino al deterioro del resto de los subsectores que integran el sistema: «La gente ve hospitales con más demanda porque son el único lugar que sigue dando respuesta. Mientras la seguridad social y el sector privado se achican, el Estado se hace cargo de cada vez más necesidades, pero con menos financiamiento. El resultado es claro: menos salud para los jubilados, para las personas con discapacidad, para los trabajadores y para toda la población.»
La agenda desarrollada en Comodoro Rivadavia formó parte de una estrategia de articulación con universidades públicas, gobiernos locales, trabajadores y organizaciones sociales para fortalecer espacios de debate y construcción colectiva en torno a un sistema de salud federal, integrado y basado en el acceso universal a la atención. En ese marco, la firma del convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco reafirmó el compromiso de ambas instituciones con la formación de profesionales, la investigación, la producción de conocimiento y el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan el derecho a la salud.
Por último Kreplak cerró la agenda en el foro donde se leyó el documento «Compromiso por el Derecho a la Salud en la Patagonia», un pronunciamiento que sintetizó la preocupación compartida por el deterioro del financiamiento nacional y la necesidad de construir una agenda federal para sostener el sistema público de salud.
Más allá de las actividades puntuales, la presencia de Kreplak en Chubut fue interpretada como parte de una estrategia política más amplia: proyectar desde la provincia de Buenos Aires un espacio federal de debate sanitario y fortalecer alianzas con universidades, municipios y actores sociales de distintas regiones del país. En ese marco, Comodoro Rivadavia se convirtió por un día en escenario de una discusión que excede a la Patagonia y apunta al futuro del sistema de salud argentino.