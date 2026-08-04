Ministro de Salud Nicolás Kreplak: «La salida no es resignarse al ajuste”

Durante una jornada en Chubut, el ministro de Salud bonaerense advirtió sobre el impacto de las políticas del Gobierno nacional en el sistema sanitario y convocó a construir una mayoría política para defender el derecho a la salud.

En el marco de una agenda en Comodoro Rivadavia, Kreplak planteó que la discusión sobre la salud pública trasciende el ámbito sanitario y requiere una respuesta política capaz de revertir el rumbo actual: «La salida no es resignarse al ajuste. Tenemos que organizarnos, defender el derecho a la salud y construir una mayoría que cambie el rumbo de la Argentina. Ya vimos cuál es el resultado de este modelo: menos

salud para millones de argentinos. Ahora nos toca decidir si queremos seguir por este camino o construir un país donde se viva mejor. Para eso, hay que cambiar este gobierno.»



La visita incluyó reuniones con el intendente Othar Macharashvili, autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la firma de un convenio de cooperación entre la casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense, la presentación del Manual de Salud Pública y la presentación del Foro por el Derecho a la Salud. Sin embargo, el eje de la jornada estuvo puesto en el debate sobre las consecuencias del ajuste sobre el sistema sanitario y la necesidad de fortalecer una agenda federal en defensa de la salud pública.