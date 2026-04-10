MINISTRO DE SALUD BONAERENSE: “EL SISTEMA DE SALUD ESTÁ EN ESTADO CRÍTICO Y ESTAMOS MUY PREOCUPADOS”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expresó su preocupación por la situación del sistema sanitario a nivel nacional y alertó sobre las consecuencias del ajuste en políticas públicas esenciales, durante una entrevista brindada a un medio radial.

En ese marco, Kreplak destacó la importancia del programa Remediar y cuestionó la reducción en el envío de medicamentos: “Remediar es la política más importante que tiene el Ministerio junto con las vacunas”, señaló, y advirtió que actualmente la Provincia está recibiendo “cerca del 30% o 40% de lo que recibía antes”.

El ministro fue contundente al remarcar que se trata de un derecho consolidado: “Es un derecho adquirido de la sociedad, que no se puede retroceder de esta manera”. En ese sentido, alertó que la interrupción en el acceso a tratamientos puede generar un fuerte impacto en el sistema sanitario: “Cuando uno no recibe esa medicación, en 15 días está en la guardia con una crisis. Va a colapsar el sistema de salud por emergencia”.

Además, consideró que la situación actual constituye “un atentado contra la salud pública” y advirtió que “empezar la temporada alta sin medicamentos es como ir a la guerra sin fusiles”.

Kreplak también hizo referencia a la situación de las vacunas y alertó sobre la falta de dosis y sus consecuencias: “Si no tenemos las vacunas a tiempo, a todas las personas que van a la guardia se les van a sumar quienes no estén vacunados”. Asimismo, explicó que la reducción en la compra de vacunas genera “oportunidades perdidas” para completar esquemas, lo que deriva en una caída de la cobertura.

En relación a la salud mental, Kreplak cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y defendió el modelo bonaerense: “La reforma que plantean es un retroceso. La crisis se resuelve con más inversión, no con cambios en la ley”. Además, subrayó que en la Provincia ya se avanzó en el cierre del 70% de los manicomios, con una estrategia basada en la atención comunitaria y el respeto de los derechos humanos.

Finalmente, el ministro insistió en la gravedad del contexto actual: “El Estado Nacional está abandonando a 20 millones de personas” y concluyó que “si no advertimos lo que está pasando con la sociedad, después no se entienden las consecuencias”.

Fuente: prensa Nicolás Kreplak