Milei acelera el armado en provincia de Buenos Aires

El Gobierno nacional busca reactivar la agenda federal de Javier Milei y analiza retomar las visitas a las provincias, con especial foco en Buenos Aires. En la Casa Rosada admiten que el Presidente tiene pendiente recuperar presencia en el interior, aunque aún no hay definiciones sobre el próximo destino. La estrategia se discute en la mesa chica de La Libertad Avanza, en medio de tensiones con gobernadores por la reforma electoral.

La provincia de Buenos Aires aparece como prioridad. El oficialismo evalúa un desembarco en el conurbano en los próximos meses y ya tiene confirmada una visita para octubre, durante el congreso partidario. La apuesta no es aislada: forma parte de un plan más amplio para disputar la gobernación en 2027 y fortalecer el armado territorial en el distrito con mayor peso electoral del país.

En ese marco, Karina Milei encabezó el fin de semana pasado en Suipacha una cumbre clave del oficialismo para acelerar la construcción política bonaerense. Del encuentro participaron el titular de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador provincial Sebastián Pareja, entre otros dirigentes. Allí se trazó un objetivo explícito: “ganar la Provincia” y consolidar una estructura con presencia en los 135 municipios.

El despliegue incluyó capacitaciones, presentación de equipos técnicos y un plan de formación política para construir cuadros con capacidad de gestión. Sin embargo, el avance territorial convive con tensiones internas dentro del espacio, en particular entre el sector alineado con Karina Milei y el entorno de Santiago Caputo, aunque en el oficialismo buscan mostrar una imagen de unidad de cara al calendario electoral.

En paralelo, la Casa Rosada intenta destrabar la negociación por la reforma electoral enviada al Senado, que propone eliminar las PASO, endurecer requisitos para partidos e introducir cambios en el financiamiento de campañas. Santilli quedó a cargo de articular con gobernadores, pero ya surgieron resistencias, como la del tucumano Osvaldo Jaldo, que cuestionó la eliminación de las primarias.

El intento de relanzar la agenda territorial retoma planes previos del Ejecutivo, que incluían giras mensuales por distintas provincias, pero que hasta ahora tuvieron un alcance limitado. Con varias jurisdicciones aún sin visitas oficiales, el Gobierno busca recuperar iniciativa política mientras combina gestión, disputa electoral y armado partidario.

Fuente: La Tecla